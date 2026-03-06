ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Υποβαθμίζουν τις πληροφορίες ότι η Ρωσία ενημερώνει το Ιράν για αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους

Η απάντηση της Κάρολαϊν Λέβιτ άφησε να εννοηθεί ότι οι πληροφορίες ισχύουν

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ο Λευκός Οίκος υποβάθμισε σήμερα τα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης, τα οποία υποστηρίζουν ότι η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για πιθανούς αμερικανικούς στόχους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Αυτό δεν αλλάζει πραγματικά τίποτα όσον αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, επειδή είμαστε στη διαδικασία να τους αποδεκατίσουμε πλήρως» είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η απάντηση της Λέβιτ άφησε να εννοηθεί ότι οι πληροφορίες ισχύουν.

Οι ισχυρισμοί για τη Ρωσία

Η εφημερίδα Washington Post έγραψε σήμερα, επικαλούμενη τρεις ανώνυμες πηγές, ότι η Μόσχα δίνει στο Ιράν πληροφορίες για τους αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των πολεμικών πλοίων και των αεροσκαφών των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι η Ρωσία «δεν είναι παράγοντας» στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Οι ΗΠΑ παρέχουν πληροφορίες στην Ουκρανία, στον πόλεμό της εναντίον της Ρωσίας.

THE LIFO TEAM
