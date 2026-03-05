Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο επικαλέστηκε τον Λίνκολν σε μια Αμερική βαθιά διχασμένη

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο εμφανίστηκε απροειδοποίητα στη σκηνή του Carnegie Hall το βράδυ της Τρίτης, στο 39ο benefit του Tibet House US. Αντί για ομιλία, διάβασε αποσπάσματα από τον λόγο του Αβραάμ Λίνκολν του 1838.

«Reason, cold, calculating, unimpassioned reason, must furnish all the materials for our future support and defense», είπε ο 82χρονος ηθοποιός, πριν συνεχίσει: «Let those materials be molded into general intelligence, sound morality, and in particular, a reverence for the constitution and laws».

Η ανάγνωση έγινε στο πλαίσιο της ετήσιας συναυλίας του Tibet House US, όπου εμφανίστηκαν επίσης η Laurie Anderson, ο Elvis Costello, η Maya Hawke και η Allison Russell.

Το ίδιο κείμενο αποτέλεσε έμπνευση για τη Συμφωνία αρ. 15 «Lincoln» του Philip Glass. Ο συνθέτης είχε προγραμματίσει την πρεμιέρα της στο Kennedy Center τον Ιούνιο, αλλά απέσυρε τη συμμετοχή του, δηλώνοντας ότι οι αξίες του οργανισμού βρίσκονται «σε άμεση σύγκρουση» με το μήνυμα της συμφωνίας.

Στιγμιότυπο από το 39ο ετήσιο benefit του Tibet House US στο Carnegie Hall.

Το Kennedy Center έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολιτιστικής αντιπαράθεσης μετά τις πρόσφατες διοικητικές αλλαγές και την απόφαση για διετή αναστολή λειτουργίας λόγω εκτεταμένων εργασιών. Πολλοί καλλιτέχνες έχουν αποσύρει προγραμματισμένες εμφανίσεις.

Ο Ντε Νίρο δεν έκανε άμεση αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Ωστόσο, έχει επανειλημμένα επικρίνει δημόσια τον Αμερικανό πρόεδρο. Την περασμένη εβδομάδα, σε συνέντευξή του στον Guardian, κάλεσε σε «ειρηνικές διαμαρτυρίες» ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, δηλώνοντας ότι «η χώρα διαλύεται από μέσα».

Η επιλογή του λόγου του Λίνκολν — μιας έκκλησης για λογική και θεσμικό σεβασμό σε περιόδους πόλωσης — έδωσε πολιτικό τόνο σε μια κατά τα άλλα πολιτιστική βραδιά.