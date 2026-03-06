Ντόναλντ Τραμπ: «Καμία συμφωνία με το Ιράν εκτός από άνευ όρων παράδοση»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προέβη σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν, εκτός από ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ!» έγραψε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Μετά από αυτό, και αφού επιλεγεί μια ΜΕΓΑΛΗ και ΑΠΟΔΕΚΤΗ ηγεσία, εμείς -μαζί με πολλούς από τους υπέροχους και πολύ γενναίους συμμάχους και εταίρους μας- θα εργαστούμε ακούραστα για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής, κάνοντάς το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ» συνέχισε.

«ΤΟ ΙΡΑΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΛΛΟΝ. «MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA!)». Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό! Πρόεδρος DONALD J. TRUMP» κατέληξε στην ίδια ανάρτηση.

Ντόναλντ Τραμπ: Τι δήλωσε χθες για το Ιράν

Σε χθεσινές δηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε, αρχικά, πως το Ιράν «έχει χάσει τα πάντα».

Μιλώντας στο NBC News από τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι μια ενδεχόμενη χερσαία εισβολή αμερικανικών δυνάμεων στην Τεχεράνη θα ήταν «χάσιμο χρόνου», απορρίπτοντας ταυτόχρονα τις ελπίδες για διπλωματική λύση στον πόλεμο.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως ότι ο ρυθμός και η ένταση των αμερικανικών επιθέσεων θα συνεχιστούν, τονίζοντας πως στόχος του είναι «να μπούμε μέσα και να καθαρίσουμε τα πάντα», ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα ηγεσία στο Ιράν.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «συνεχίζουν να καταστρέφουν ολοκληρωτικά τον εχθρό, πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο και σε επίπεδα που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί».

Τέλος, δήλωσε ότι το Ιράν εξακολουθεί να αναζητά διπλωματικές οδούς για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε κάποια συμφωνία.

«Καλώ για ακόμη μία φορά όλα τα μέλη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τον στρατό και την αστυνομία να παραδώσουν τα όπλα τους. Είναι η στιγμή να σταθείτε στο πλευρό του ιρανικού λαού και να συμβάλετε ώστε να πάρει πίσω τη χώρα του. Μετά από τόσα χρόνια, έχετε την ευκαιρία να πάρετε πίσω τη χώρα σας. Αποδεχθείτε την ασυλία, θα σας δοθεί. Θα είστε απόλυτα ασφαλείς, διαφορετικά θα αντιμετωπίσετε βέβαιο θάνατο, κάτι που δεν θα ήθελα να συμβεί», κατέληξε.