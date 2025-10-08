ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τζορτζ Κλούνεϊ: Γιατί άφησε το Χόλιγουντ για μια φάρμα στη Γαλλία

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει γιατί μετακόμισε στη Γαλλία με την οικογένειά του, μιλά για τα παιδιά του, τη σύζυγό του Αμάλ και τη ζωή μακριά από το Χόλιγουντ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: EPA
φωτ.: EPA
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ μίλησε ειλικρινά για τη ζωή του μακριά από το Χόλιγουντ, αποκαλύπτοντας ότι η απόφασή του να εγκατασταθεί στη Γαλλία είχε ένα και μόνο κίνητρο: να προσφέρει στα δίδυμα παιδιά του μια πιο φυσιολογική και ισορροπημένη παιδική ηλικία.

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Esquire, ο 64χρονος σταρ εξήγησε ότι η ζωή στη φάρμα τους στη γαλλική ύπαιθρο προσφέρει στην οικογένειά του όσα το Λος Άντζελες δεν μπορούσε: ηρεμία, ιδιωτικότητα και αποστασιοποίηση από τον φακό της δημοσιότητας. «Στη Γαλλία, δεν τους ενδιαφέρει η φήμη», είπε. «Θέλω τα παιδιά μου να ζουν σαν παιδιά — όχι σαν “παιδιά διασήμων”».

Η απόφαση να φύγουν από το Χόλιγουντ δεν ήταν εύκολη, αλλά ο Κλούνεϊ αναγνώρισε ότι το περιβάλλον της Καλιφόρνιας δεν ήταν κατάλληλο για την ανατροφή των παιδιών του. «Δεν ήθελα να μεγαλώσουν σε έναν κόσμο όπου όλα περιστρέφονται γύρω από το ποιος είναι διάσημος και ποιος όχι», εξήγησε.

Τζορτζ Κλούνεϊ: Η οικογενειακή ζωή και η ταπεινότητα στη φάρμα

Ο Κλούνεϊ μίλησε για τη νέα ρουτίνα της οικογένειας: δείπνα χωρίς οθόνες, δουλειές του σπιτιού και πολύ παιχνίδι στη φύση. Τα δίδυμα, είπε, «μαθαίνουν να είναι ανεξάρτητα» και τον παρακολουθούν να επισκευάζει διάφορα πράγματα, από μηχανές καφέ μέχρι πισίνες.

Ο ηθοποιός θεωρεί ότι η πρακτική αυτή εκπαίδευση είναι ουσιαστικό κομμάτι της ανατροφής: «Είναι σημαντικό να μπορούν να επιβιώσουν μόνοι τους. Δεν θέλω να μεγαλώσουν πιστεύοντας ότι όλα τους χαρίζονται».

Παρότι ο Κλούνεϊ απέφυγε να σχολιάσει δημόσια τη δουλειά της συζύγου του, η Αμάλ Κλούνεϊ βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς αντιπαράθεσης. Ως νομική σύμβουλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, έχει αντιμετωπίσει απειλές κυρώσεων από την κυβέρνηση Τραμπ, μετά την εισήγησή της για την έκδοση εντάλματος σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η γυναίκα μου είναι η πιο γενναία άνθρωπος που έχω γνωρίσει», είχε πει ο ηθοποιός στον Άντερσον Κούπερ. «Έβαλε στο εδώλιο το ISIS· δεν θα τρομάξουμε από πολιτικές επιθέσεις».

Τζορτζ Κλούνεϊ: Από την καριέρα στο θέατρο μέχρι τις εξομολογήσεις για το παρελθόν

Ο Κλούνεϊ αναφέρθηκε και στη θεατρική του επιστροφή με το Good Night, and Good Luck, ομολογώντας ότι η ηλικία κάνει τις πρόβες «σκληρότερες από ποτέ». Παράλληλα, στην ταινία Jay Kelly του Νόα Μπόμπακ, στην οποία πρωταγωνιστεί, αναστοχάζεται τη ζωή του, τη φήμη και τις προσωπικές υπερβολές των πρώτων χρόνων της καριέρας του.

«Είχα περιόδους που έπινα κάθε βράδυ και πειραματίστηκα με κοκαΐνη», είπε. «Όλοι τότε πίστευαν ότι δεν είναι επικίνδυνη… Ήταν λάθος».

Σήμερα, ο Κλούνεϊ δείχνει να έχει βρει την ισορροπία του. Ανάμεσα στις οικογενειακές στιγμές στη φάρμα και στις επαγγελματικές του επιλογές, ο άλλοτε «αιώνιος εργένης» έχει μετατραπεί σε πρότυπο σύγχρονου πατέρα που επαναπροσδιορίζει την επιτυχία μακριά από τη λάμψη του Χόλιγουντ.

Με πληροφορίες από Guardian

LIFO NEWSROOM
 
 