Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Έιντα: Το μήνυμα του ηθοποιού

Πέθανε σε ηλικία 65 ετών η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια «Έιντα» Ζέιντλερ, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Η Έιντα άφησε την τελευταία της πνοή την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, «ήρεμα και περιτριγυρισμένη από τους ανθρώπους που αγαπούσε», στο St. Elizabeth Healthcare στο Edgewood του Κεντάκι, σύμφωνα με μήνυμα που δημοσιεύτηκε από την οικογένειά της.

Σε αποκλειστική δήλωσή του στο People, ο Τζορτζ Κλούνεϊ την αποχαιρέτησε συγκινημένος:

«Η αδελφή μου, η Έιντα, ήταν η ηρωίδα μου. Αντιμετώπισε τον καρκίνο με θάρρος και χιούμορ. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ άνθρωπο τόσο γενναίο. Θα λείψει σε εμένα και την Αμάλ αφόρητα».

Τζορτζ Κλούνεϊ: Η αδελφή του και ο προσωπικός αγώνας της με τον καρκίνο

Η Αντέλια Ζέιντλερ γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1960 στο Λος Άντζελες. Ήταν κόρη του δημοσιογράφου και τηλεοπτικού παρουσιαστή Νικ Κλούνεϊ και της συγγραφέα Νίνα Μπρους Γουόρεν. Μεγάλωσε στο Κεντάκι, όπου ξεχώρισε από νεαρή ηλικία για τις ακαδημαϊκές και καλλιτεχνικές της επιδόσεις, κερδίζοντας διάκριση National Merit Scholar στο λύκειο.

Εργάστηκε για χρόνια ως δασκάλα εικαστικών σε δημοτικό σχολείο στην Augusta, ενώ υπήρξε ενεργό μέλος της τοπικής καλλιτεχνικής κοινότητας και λέσχης βιβλίου. Στη συνέχεια σπούδασε στο Louisville και στη Βόρεια Κεντάκι και εργάστηκε ως λογίστρια.

Το 1987 παντρεύτηκε τον Νόρμαν Ζέιντλερ, απόστρατο λοχαγό του αμερικανικού στρατού, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Augusta, παρουσία σύσσωμης της οικογένειας και πολλών κατοίκων της μικρής πόλης.