Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε προετοιμαστεί» - Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ιρανικών επιθέσεων σε αμερικανικό έδαφος

Όταν πηγαίνεις σε πόλεμο, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος περιγράφοντας τη σκληρή πραγματικότητα της σύγκρουσης

Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε προετοιμαστεί» - Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ιρανικών επιθέσεων σε αμερικανικό έδαφος
Φωτ: EPA
Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα για το ενδεχόμενο αντιποίνων από το Ιράν ακόμη και εντός των ΗΠΑ, την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ιρανικών επιθέσεων σε αμερικανικό έδαφος. Σε σχετική ερώτηση για το αν οι Αμερικανοί πρέπει να ανησυχούν για πιθανή «απάντηση» της Τεχεράνης, απάντησε: «Υποθέτω ναι».

Όπως τόνισε, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει διαρκώς το ενδεχόμενο αντιποίνων και έχει ήδη λάβει μέτρα προετοιμασίας.

«Νομίζω ότι ανησυχούμε για αυτό όλη την ώρα. Το σκεφτόμαστε διαρκώς, έχουμε προετοιμαστεί. Αλλά ναι, περιμένουμε κάποια πράγματα. Όπως είπα, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν. Όταν πηγαίνεις σε πόλεμο, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη σκληρή πραγματικότητα της σύγκρουσης.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ στο Ιράν οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.300, με την πλειονότητα να είναι άμαχοι.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν απειλήσει με πλήγματα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που παραμείνουν σιωπηλές απέναντι στη σύγκρουση.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με τον Τραμπ να προειδοποιεί για έναν πόλεμο διαρκείας, ενώ το Ιράν δηλώνει έτοιμο να αντέξει και να νικήσει στη σύγκρουση.

