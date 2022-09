Τζόναθαν Τόμσον: Ο ταγματάρχης που βρίσκεται στο πλευρό βασιλιά Καρόλου και έγινε viral

Ο βασιλιάς Κάρολος ανέβηκε στον βρετανικό θρόνο, ωστόσο, ένα άλλο πρόσωπο έχει γίνει viral και κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στα social media.

Όχι, δεν είναι ούτε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ή ο Χάρι, ούτε η Κέιτ Μίντλετον και η Μέγκαν Μαρκλ.

Πρόκειται για τον ταγματάρχη Τζόναθαν (Τζόνι) Τόμσον, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον λεπτομερή σχεδιασμό και την εκτέλεση των καθημερινών προγραμμάτων του βασιλιά.

Ο ρόλος του Τόμσον απαιτεί να παρευρίσκεται σε δημόσιες εκδηλώσεις και να βρίσκεται σε στενή επαφή με τον μονάρχη.

Ο Τζόνι Τόμσον βρέθηκε στο ραντάρ των social media όταν η πρωθυπουργός Λιζ Τρας συνάντησε τον βασιλιά Κάρολο, στις 9 Σεπτεμβρίου.

Εθεάθη επίσης να στέκεται πίσω από τον βασιλιά όταν υπέγραψε τις διακηρύξεις στο παλάτι του Σεντ Τζέιμς.

«Ο ταγματάρχης Τζόνι εδώ. Ο ταγματάρχης Τζόνι εκεί. Ο ταγματάρχης Τζόνι παντού», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

Βίντεο με τον Τζόνι Τόμσον κυκλοφορούν σε TikTok και Twitter, με τους χρήστες να αναρτούν emoji «καρδιά», ενώ κάποιοι χρήστες του έδωσαν τον τίτλο: «Major eye candy» (ταγματάρχης χάρμα οφθαλμών).

Our fave equerry, Major Johnny 😍🔥



'Blessed with dashing good looks, he is the Scottish Army officer who is equerry for the new King'.



'Major Jonathan Thompson of the 5th Battalion Royal Regiment of Scotland was once the Queen’s most senior bodyguard'.https://t.co/JN8bB7Fdgd