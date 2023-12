Τζο Μπάιντεν: Απένειμε χάρη και μείωσε ποινές καταδικασμένων για μαριχουάνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απένειμε χάρη σε χιλιάδες καταδικασθέντες για χρήση και απλή κατοχή μαριχουάνας και μείωσε ποινές ακόμα και σε ισοβίτες.

Η χάρη που απένειμε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αφορούσε καταδικασμένους στην Ουάσινγκτον, σε ομοσπονδιακά εδάφη και στην περιφέρεια της Κολούμπια, και έγινε πράξη στο πλαίσιο εκτελεστικής επιείκειας που αποσκοπεί στη διόρθωση των φυλετικών ανισοτήτων στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Επίσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μείωσε τις ποινές άλλων 11 που είχαν καταδικαστεί σε πολυετείς καθείρξεις για μη βίαια αδικήματα σχετιζόμενα με χρήση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Η χάρη αφορά άτομα που καταδικάστηκαν για απλή κατοχή, απόπειρα απλής κατοχής ή χρήση μαριχουάνας σε ομοσπονδιακά εδάφη. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι τα 11 άτομα είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση δεκαετιών, ορισμένα και σε ισόβια κάθειρξη.

Ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε ότι η απόφαση αυτή είχε ως στόχο να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες στις καταδικαστικές αποφάσεις οι οποίες επιβαρύνουν δυσανάλογα κυρίως τους Αφροαμερικανούς. Εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμευσής του να μεταρρυθμίσει τη νομοθεσία που αφορά την κατοχή μαριχουάνας. «Η Αμερική ιδρύθηκε με βάση την αρχή της ισότητας απέναντι στον νόμο. Οι αιρετοί αξιωματούχοι και από τα δύο κόμματα, οι θρησκευτικοί ηγέτες, οι αγωνιστές των πολιτικών δικαιωμάτων και οι αξιωματούχοι των υπηρεσιών επιβολής του νόμου συμφωνούν ότι το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης μπορεί και πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτή τη θεμελιώδη αρχή που καθιστά ασφαλέστερες και ισχυρότερες τις κοινότητές μας» υπογράμμισε στην ανακοίνωσή του.

Ο πληθυσμός των ΗΠΑ είναι λιγότερος από το 5% του παγκόσμιου, όμως το ένα πέμπτο των φυλακισμένων παγκοσμίως κρατείται σε αμερικανικά σωφρονιστικά ιδρύματα. Ένα δυσανάλογο ποσοστό των κρατουμένων είναι Αφροαμερικανοί, που αποτελούν μεγάλο μέρος της εκλογικής βάσης του Μπάιντεν.

Ορισμένοι από τους κρατούμενους που πήραν χάρη ήταν ο Έρλι Ντίκον Μπάρμπερ από την Αλαμπάμα, που καταδικάστηκε για διακίνηση κοκαΐνης και ο Ντιόντρε Κορντέλ Χίγκινς από το Μισούρι, που διακινούσε κρακ. Μετά τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, αν καταδικάζονταν σήμερα, θα τους επιβάλλονταν μικρότερες ποινές.

Second, I’m issuing a Proclamation that will pardon additional offenses of simple possession and use of marijuana under federal and D.C. law.



Too many lives have been upended because of our failed approach.



It’s time we right these wrongs.