Τζο Μπάιντεν: Ανέβαλε ταξίδι του μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν ανέβαλε το προγραμματισμένο ταξίδι που είχε για αύριο στο Τέξας, μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος μετά την απόπειρα δολοφονίας, του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως ο Τζό Μπάιντεν δεν θα ταξιδέψει αύριο στο Τέξας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επρόκειτο να μεταβεί στο Όστιν του Τέξας, λόγω της συμπλήρωσης 60 ετών από την ψήφιση του νόμου για τα πολιτικά δικαιώματα.

Ωστόσο αναμένεται σύντομα, να προβεί σε δηλώσεις μετά το αιματηρό περιστατικό σε βάρος του πολιτικού αντιπάλου του. Αναλυτικότερα, ο Τζο Μπάιντεν θα απευθύνει διάγγελμα στις 20.00 απόψε (3:00 της Δευτέρας, ώρα Ελλάδας) από τον Λευκό Οίκο, προκειμένου να επισημάνει την ανάγκη για ενότητα.

«Δεν υπάρχει θέση στην Αμερική για αυτού του είδους τη βία ή για οποιαδήποτε βία. Μια απόπειρα δολοφονίας είναι αντίθετη σε όλα στηρίζουμε ως έθνος» ανέφερε, προσθέτοντας πως «θα μιλήσουμε εκτενέστερα απόψε». Αναφερόμενος στα κίνητρα του δράστη είπε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες, ενώ κάλεσε τους πολίτες «να μην κάνουν υποθέσεις» για τα κίνητρα ή την πολιτική τοποθέτησή του.

Σημειώνεται πως έχει ήδη μιλήσει τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόπειρα σε βάρος του, ενώ με ανάρτησή του στα social media, καταδίκασε το συμβάν ξεκαθαρίζοντας πως «δεν υπάρχει χώρος για αυτού του είδους τη βία στην Αμερική».

«Έχω ενημερωθεί για τους πυροβολισμούς στη συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσυλβάνια. Είμαι ευγνώμων που ακούω ότι είναι ασφαλής και ότι είναι καλά. Προσεύχομαι γι' αυτόν και την οικογένειά του και για όλους όσοι βρίσκονταν στη συγκέντρωση, καθώς αναμένουμε περαιτέρω πληροφορίες», ανέφερε αρχικά η ανάρτησή του στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

«Η Τζιλ και εγώ είμαστε ευγνώμονες στις Μυστικές Υπηρεσίες που τον έφεραν σε ασφαλές μέρος. Δεν υπάρχει χώρος για αυτού του είδους τη βία στην Αμερική. Πρέπει να ενωθούμε ως ένα έθνος για να την καταδικάσουμε», κατέληξε.

