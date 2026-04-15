ΔΙΕΘΝΗ
Τζέι Ντι Βανς: «Ο Πάπας πρέπει να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλά για ζητήματα θεολογίας»

Ο Βανς, ο οποίος είναι καθολικός, άσκησε κριτική στον ποντίφικα για τις τοποθετήσεις του σχετικά με τον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στη «σωστή» θεολογική προσέγγιση

The LiFO team
ΤΖΕΙ ΝΤΙ ΒΑΝΣ ΠΑΠΑΣ ΛΕΩΝ ΗΠΑ ΤΡΑΜΠ Facebook Twitter
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς / Φωτ.: EPA, αρχείου
0

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς υπερασπίστηκε τον βομβαρδισμό του Ιράν, απαντώντας στις επικρίσεις του πάπα Λέοντα και κλιμακώνοντας τη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και της Καθολικής Εκκλησίας.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο University of Georgia, ο Βανς, ο οποίος είναι καθολικός, άσκησε κριτική στον ποντίφικα για τις τοποθετήσεις του σχετικά με τον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στη «σωστή» θεολογική προσέγγιση.

«Όπως είναι σημαντικό για τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να είναι προσεκτικός όταν μιλά για ζητήματα δημόσιας πολιτικής, έτσι είναι πολύ, πολύ σημαντικό και για τον Πάπα να είναι προσεκτικός όταν μιλά για ζητήματα θεολογίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε ως απάντηση στη φράση του Πάπα ότι οι πιστοί «ποτέ δεν είναι στο πλευρό όσων κάποτε κρατούσαν σπαθί και σήμερα ρίχνουν βόμβες», μια έμμεση αλλά σαφής αναφορά στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Ο Βανς, επιχειρώντας να αντικρούσει το επιχείρημα, επικαλέστηκε τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: «Ήταν ο Θεός στο πλευρό των Αμερικανών που απελευθέρωσαν τη Γαλλία από τους Ναζί; Πιστεύω πως η απάντηση είναι ναι».

Η αντιπαράθεση εντάσσεται σε ευρύτερη ένταση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Πάπα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει επιτεθεί δημοσίως στον Ποντίφικα, χαρακτηρίζοντάς τον «αδύναμο» και «κακό για την εξωτερική πολιτική».

Από την πλευρά του, ο Πάπας επέμεινε στην αντιπολεμική του στάση, δηλώνοντας ότι δεν φοβάται την αμερικανική κυβέρνηση και σημειώνοντας πως «η καρδιά του Θεού πληγώνεται από τους πολέμους, τη βία, την αδικία και τα ψέματα».

Η αντιπαράθεση δημιουργεί ιδιαίτερη πίεση για τον Βανς, ο οποίος έχει επενδύσει πολιτικά στη στήριξη θρησκευτικών και συντηρητικών ψηφοφόρων, ενώ παράλληλα προβάλλει τη δική του πορεία προς τον καθολικισμό.

Παρά την κριτική του, επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, δηλώνοντας ότι «σέβεται» και «εκτιμά» τον Πάπα, ακόμη και όταν διαφωνεί μαζί του.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μάλιστα, δεν έλειψαν και οι αντιδράσεις από το κοινό, όταν κάποιος φώναξε ότι «ο Ιησούς Χριστός δεν υποστηρίζει τη γενοκτονία», με τον Βανς να απαντά: «Συμφωνώ, ο Ιησούς Χριστός σίγουρα δεν υποστηρίζει τη γενοκτονία».

Με πληροφορίες από New York Times

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διεθνή / Το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου στην ΕΕ προκαλεί καθυστερήσεις έως και τριών ωρών

«Η κατάσταση τις επόμενες εβδομάδες και ιδιαίτερα τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού θα είναι απλώς μη διαχειρίσιμη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διευθυντής του ευρωπαϊκού τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Διεθνή / Το Ιράν απειλεί να αποκλείσει την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο αν συνεχιστεί ο αμερικανικός αποκλεισμός

Παρότι η Τεχεράνη δεν διαθέτει ακτογραμμή στην Ερυθρά Θάλασσα, θεωρείται ότι μπορεί να ασκήσει επιρροή στην περιοχή μέσω των συμμάχων της στην Υεμένη, των ανταρτών Χούθι
THE LIFO TEAM
ΚΑΡΟΛΟΣ ΗΠΑ ΟΜΙΛΙΑ

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: Η ιστορική κίνηση που ετοιμάζει ενόψει της επίσκεψής του στις ΗΠΑ

Ο βασιλιάς θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ εν μέσω του έντονου κλίματος ανάμεσα σε Τραμπ και Στάρμερ, και αυξανόμενων επικρίσεων προς τον μονάρχη για την εμπλοκή της οικογένειάς του στην υπόθεση Έπσταϊν
THE LIFO TEAM
BBC ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ

Διεθνή / BBC: Η Ελλάδα χρησιμοποιεί μασκοφόρους μετανάστες για να απωθήσει άλλους στον Έβρο

Η έρευνα του βρετανικού δικτύου επικαλείται μαρτυρίες μεταναστών, πρώην μισθοφόρων, αστυνομικές πηγές και έγγραφα - Καταγγελίες για λεκτική και σωματική κακοποίηση, μέχρι και απειλές για βιασμό - Η απάντηση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
THE LIFO TEAM
ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Διεθνή / Αυστραλία: Η πλουσιότερη γυναίκα της χώρας πρέπει να μοιραστεί μέρος της περιουσίας της

Σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου, η Τζίνα Ράινχαρτ καλείται να αποχωριστεί σεβαστό μέρος της περιουσίας της, λόγω πολύχρονης διαμάχης σχετικά με την επιχειρηματική της αυτοκρατορία στον τομέα της εξόρυξης
THE LIFO TEAM
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ DEEPFAKE ΔΙΚΗ

Διεθνή / Αυστραλία: 19χρονος ομολόγησε την ενοχή του για τη δημιουργία deepfake πορνό σε μια ιστορική υπόθεση

Είναι το πρώτο άτομο που διώκεται βάσει νέου νόμου, ο οποίος ποινικοποιεί την αλλοίωση σεξουαλικών εικόνων και προβλέπει ποινή έως και επτά χρόνια φυλάκισης
THE LIFO TEAM
«Δεν πρέπει να γυρίσουμε στο νόμο της ζούγκλας»: Το «αμένσιοτο» της Κίνας για τον Τραμπ

Διεθνή / «Δεν πρέπει να γυρίσουμε στο νόμο της ζούγκλας»: Το «αμένσιοτο» της Κίνας για τον Τραμπ

Η απόφαση της Ουάσινγκτον να επιβάλει αποκλεισμό στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ δημιουργεί ένα επικίνδυνο διπλωματικό ναρκοπέδιο για τον Πρόεδρο Τραμπ, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Πεκίνο.
THE LIFO TEAM
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ ΙΡΑΝ ΗΠΑ

Διεθνή / Ζελένσκι: «Οι ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία λόγω Ιράν» - Νεκρό 8χρονο παιδί και 14 τραυματίες στο Τσερκάσι

«Εάν οι ΗΠΑ δεν ασκήσουν πίεση στον Πούτιν και περιοριστούν σε έναν ήπιο διάλογο, τότε εκείνος δεν θα έχει λόγο να φοβάται», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος - Συνεχίζονται οι ρωσικές επιδρομές
THE LIFO TEAM
 
 