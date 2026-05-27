Τζο Μπάιντεν: Μηνύει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ - Ζητά να σταματήσει η δημοσίευση ηχογραφήσεων

Ο Τζο Μπάιντεν, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, κατέθεσε αγωγή με σκοπό να εμποδίσει το υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ) να δημοσιοποιήσει τα πρακτικά και τα ηχητικά αρχεία συνεντεύξεων που αποκάλυψαν τα συχνά κενά μνήμης του και συνέβαλαν στην αποτυχία της εκστρατείας του για επανεκλογή το 2024.

Οι συνομιλίες, που χρονολογούνται από πριν από μια δεκαετία, με τον συγγραφέα της βιογραφίας του κατέληξαν στα χέρια του Ρόμπερτ Χουρ, του ειδικού εισαγγελέα που διορίστηκε για να διερευνήσει τους ισχυρισμούς ότι ο Μπάιντεν χειρίστηκε ακατάλληλα απόρρητα έγγραφα.

Ο Χουρ αξιολόγησε τα αρχεία και πέρασε επίσης πέντε ώρες συνεντεύξεων με τον ίδιο τον Μπάιντεν, καταλήγοντας σε μια έκθεση του 2024 προς το Κογκρέσο ότι δεν υπήρχε ποινικό αδίκημα, αλλά περιγράφοντας τον τότε 81χρονο πρόεδρο ως «έναν συμπαθητικό, καλοπροαίρετο, ηλικιωμένο άνδρα με κακή μνήμη».

Ο Μπάιντεν αποσύρθηκε από τις εκλογές του 2024 μετά από επανειλημμένες αμφισβητήσεις σχετικά με την ηλικία και τη διανοητική του ικανότητα και υποστήριξε την Κάμαλα Χάρις ως υποψήφια των Δημοκρατικών, η οποία τελικά δεν κέρδισε.

Οι επίμαχες ηχογραφήσεις του Μπάιντεν

Η αγωγή του, που κατατέθηκε την Τρίτη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον, κατηγορεί το υπουργείο Δικαιοσύνης για «αδικαιολόγητη παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του προέδρου Μπάιντεν».

Στόχος της είναι να εμποδίσει το υπουργείο —το οποίο στο παρελθόν είχε αγωνιστεί για να κρατήσει μυστικά τα πρακτικά και τις ηχογραφήσεις— να τα παραδώσει στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, και στο συντηρητικό Ίδρυμα Heritage.

«Κάθε Αμερικανός, συμπεριλαμβανομένου ενός εν ενεργεία ή πρώην αντιπροέδρου, έχει δικαίωμα στην ιδιωτικότητα των προσωπικών συνομιλιών που έχει μέσα στο ίδιο του το σπίτι», έγραψαν οι δικηγόροι του σχετικά με τις συνομιλίες του 2016 και 2017 με τον Μαρκ Ζβόνιτσερ, τον συγγραφέα που συνεργάστηκε με τον Μπάιντεν σε δύο βιβλία αναμνήσεων.

«Και όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκτά αυτές τις ιδιωτικές πληροφορίες μέσω ποινικής έρευνας, το υπουργείο φέρει ιδιαίτερη ευθύνη να τις προστατεύσει από την αποκάλυψη».

Οι ηχογραφήσεις, που έγιναν κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη θητεία του Μπάιντεν ως αντιπροέδρου του Μπαράκ Ομπάμα, εξετάστηκαν λεπτομερώς από τον Χουρ, έναν Ρεπουμπλικανό, στο πλαίσιο της έρευνάς του.

Στην έκθεσή του, ο Χουρ διαπίστωσε ότι ο Μπάιντεν «διατήρησε και αποκάλυψε εκ προθέσεως απόρρητο υλικό μετά τη θητεία του ως αντιπροέδρου, όταν ήταν απλός πολίτης», συμπεριλαμβανομένων «απόρρητων εγγράφων σχετικά με τη στρατιωτική και εξωτερική πολιτική στο Αφγανιστάν», αλλά δήλωσε ότι αυτό δεν δικαιολογούσε την άσκηση ποινικών διώξεων.

Οι υπόθεση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ

Ο Μπάιντεν υποδέχτηκε θετικά την έκθεση των 345 σελίδων, αλλά αμφισβήτησε τον ισχυρισμό του Χουρ ότι η μνήμη του ήταν «σημαντικά περιορισμένη», επειδή δυσκολευόταν να ανακαλέσει βασικά γεγονότα και περιστατικά.

«Η μνήμη μου είναι εντάξει», δήλωσε σε έναν δημοσιογράφο τον Φεβρουάριο του 2024, επισημαίνοντας ότι η συνέντευξή του με τον Χουρ πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. «Ήμουν εν μέσω της διαχείρισης μιας διεθνούς κρίσης».

Ο Μπάιντεν έχει αντιταχθεί ξεχωριστά στη δημοσιοποίηση του ηχητικού αρχείου της συνέντευξής του με τον Χουρ, μέρος του οποίου διέρρευσε πέρυσι. Το 2024, η Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, ψήφισε να κηρύξει τον Μέρικ Γκάρλαντ, γενικό εισαγγελέα του Μπάιντεν, ένοχο περιφρόνησης του Κογκρέσου, επειδή αρνήθηκε να παραδώσει το εν λόγω ηχητικό αρχείο, αφού ο Λευκός Οίκος άσκησε το προνόμιο της εκτελεστικής εξουσίας, προστατεύοντάς το από το Κογκρέσο.

Ενώ ο Μπάιντεν ήταν κατηγορηματικός ότι αντιμετώπιζε σοβαρά τις απόρρητες πληροφορίες, η μεταγραφή δείχνει ότι ήταν κατά καιρούς ασαφής σχετικά με ημερομηνίες και λεπτομέρειες και είπε ότι δεν ήταν εξοικειωμένος με τα έγγραφα που αφορούσαν ορισμένα από τα ευαίσθητα έγγραφα που χειριζόταν.

Οι Ρεπουμπλικανοί ισχυρίστηκαν ότι ο Μπάιντεν έλαβε «άφεση» από το ίδιο του το υπουργείο Δικαιοσύνης και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επίσης ερευνόταν για την παράνομη λήψη απόρρητων εγγράφων και την αποθήκευσή τους στο Mar-a-Lago, το εξοχικό του στη Φλόριντα, είχε αδικαιολόγητα θυματοποιηθεί από τους εισαγγελείς.

Ο Τραμπ τέθηκε υπό έρευνα από έναν άλλο ειδικό εισαγγελέα, τον Τζακ Σμιθ, και κατηγορήθηκε σε μια υπόθεση που τελικά απορρίφθηκε από την Αϊλίν Κάνον, μια δικαστή της Φλόριντα που ο ίδιος είχε διορίσει. Τον Φεβρουάριο, η Κάνον εμπόδισε το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει την έκθεση του Σμιθ σχετικά με την έρευνα.

Οι Δημοκρατικοί τόνισαν τη συνεργασία του Μπάιντεν στην έρευνα εναντίον του και την αντιπαρέβαλαν με την υπόθεση του Σμιθ εναντίον του Τραμπ, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι αρνήθηκε να επιστρέψει απόρρητα έγγραφα που είχε ζητήσει η Εθνική Αρχή Αρχείων.

Με πληροφορίες από Guardian