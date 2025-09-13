Τζέφρι Έπσταϊν: Το Υπουργείο Οικονομικών θα κοινοποιήσει τα οικονομικά αρχεία του στο Κογκρέσο

Η επιτροπή της Βουλής που εξετάζει την έρευνα για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν πρόκειται να λάβει έγγραφα από το υπουργείο Οικονομικών, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο πρόεδρός της.

Ο βουλευτής Τζέιμς Κόμερ, επικεφαλής της Επιτροπής Εποπτείας και Μεταρρύθμισης της Κυβέρνησης της Βουλής, δήλωσε ότι η επιτροπή έχει λάβει επιστολή συνεργασίας από το υπουργείο, το οποίο δεσμεύτηκε να παραδώσει έγγραφα που αναμένεται να περιλαμβάνουν αναφορές ύποπτης δραστηριότητας σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν και την πρώην σύντροφό του και συνεργό του, Γκιζλέιν Μαξγουέλ.

«Το υπουργείο Οικονομικών της εποχής Τραμπ συνεργάζεται πλήρως με την έρευνά μας για τα εγκλήματα του Έπσταϊν », τόνισε ο Κόμερ σε ανακοίνωσή του. «Θα ακολουθήσουμε το χρηματοοικονομικό ίχνος του Τζέφρι Έπσταϊν για να διασφαλίσουμε διαφάνεια και λογοδοσία προς τους επιζώντες και τον αμερικανικό λαό».

Η συμφωνία αυτή αναμένεται να συμβάλει στην πρόοδο της έρευνας που διευθύνει ο Κόμερ σχετικά με την έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Έπσταϊν , ο οποίος φέρεται να αυτοκτόνησε στο κελί του, λίγες μέρες μετά τη σύλληψή του το 2019.

Οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή έχουν αξιοποιήσει την έρευνα του Κόμερ για να αντιταχθούν στην προσπάθεια που ηγείται ο βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων Τόμας Μάσι, ο οποίος απαιτεί να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν . Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται από το σύνολο του Δημοκρατικού κόμματος της Βουλής, του οποίου τα μέλη επιδιώκουν να αναδείξουν τις σχέσεις μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τη Δευτέρα, η επιτροπή δημοσιοποίησε αρχεία από την περιουσία του Έπσταϊν , μεταξύ των οποίων και μια υποτιθέμενη προκλητική ευχετήρια κάρτα γενεθλίων του 2003, που φέρεται να έχει υπογραφεί από τον Τραμπ. Ο ίδιος ο πρόεδρος έχει αρνηθεί πως έγραψε το γράμμα.

Το υπουργείο Οικονομικών δεν ανακοίνωσε πότε θα παραδώσει τα έγγραφα που ζήτησε ο Κόμερ τον Αύγουστο, ούτε πόσα αρχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα.

Η Επιτροπή Εποπτείας έχει ήδη δημοσιοποιήσει πάνω από 34.000 σελίδες εγγράφων της έρευνας του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Επστάιν. Πολλά από αυτά ήταν ήδη διαθέσιμα στο κοινό, γεγονός που έχει πυροδοτήσει κριτική για έλλειψη διαφάνειας γύρω από την υπόθεση.

Οι Δημοκρατικοί έχουν ζητήσει επανειλημμένα τα οικονομικά στοιχεία του Επστάιν. Ο γερουσιαστής του Όρεγκον, Ρον Γουίντεν, έχει απευθύνει επανειλημμένα αιτήματα προς το υπουργείο Οικονομικών για την παροχή αυτών των εγγράφων.

Την Τρίτη, οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής προσπάθησαν να εκδώσουν κλήτευση στο υπουργείο Οικονομικών για οικονομικά αρχεία σχετικά με τον Επστάιν και τους συνεργάτες του, αλλά αντιμετώπισαν την άρνηση από τους Ρεπουμπλικάνους της επιτροπής.

Με πληροφορίες από Politico