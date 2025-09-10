Τζέφρι Έπσταϊν: Μετά το σκίτσο και επιταγή από τον Τραμπ για την «αγορά» γυναίκας στο «βιβλίων γενεθλίων» του

Ένα «βιβλίο γενεθλίων» που δημιουργήθηκε για τα 50ά γενέθλια του Τζέφρι Έπσταϊν και δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, περιλαμβάνει φωτογραφία του ίδιου να κρατά μια επιταγή-μακέτα με την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενη από σημείωμα που υπονοεί ότι ο Έπσταϊν «πούλησε» σε εκείνον μια γυναίκα για 22.500 δολάρια.

Το εύρημα έρχεται να ρίξει νέο φως στη μακρόχρονη σχέση μεταξύ του νυν Αμερικανού προέδρου και του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή. Υπενθυμίζεται ότι το συλλεκτικό λεύκωμα γενεθλίων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και χειροποίητο σχέδιο γυναικείου σώματος με την υπογραφή «Donald». Η αισθησιακή κάρτα προς τον Έπσταϊν περιλαμβάνει μια συνομιλία μεταξύ του Τραμπ και του Έπσταϊν με τη σιλουέτα γυμνής γυναίκας να είναι ζωγραφισμένη γύρω της. Η υπογραφή του προέδρου βρίσκεται στο κάτω μέρος της κάρτας. Ο Λευκός Οίκος διέψευσε την αυθεντικότητα του σκίτσου γυμνού γυναικείου σώματος από τον Ντόναλντ Τραμπ προς τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Εκτός από στο σκίτσο στο «βιβλίο γενεθλίων» υπάρχει εικόνα δείχνει τον Έπσταϊν μαζί με τον Τζόελ Πάσκοου, μέλος επί χρόνια του ιδιωτικού συλλόγου Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ, καθώς και μια τρίτη φιγούρα, πιθανότατα γυναίκα, της οποίας το πρόσωπο έχει διαγραφεί. Το κείμενο-λεζάντα, που φέρεται να υπογράφεται από τον Πάσκοου και δόθηκε στη δημοσιότητα από Δημοκρατικούς στην επιτροπή εποπτείας της Βουλής, αναφέρει: «Ο Τζέφρι δείχνει από νωρίς ταλέντο με τα χρήματα και τις γυναίκες. Πουλάει πλήρως αποσβεσθείσα [διαγραφή] στον Ντόναλντ Τραμπ για 22.500 δολάρια. Έδειξε γρήγορα “ικανότητες με τον κόσμο” επίσης. Αν και εγώ χειρίστηκα το “deal”, δεν πήρα τίποτε από τα χρήματα για το κορίτσι».

Η επιταγή φέρει την υπογραφή «DJ Trump» σε στυλ διαφορετικό από τις περισσότερες υπογραφές του εκείνης της περιόδου. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η γυναίκα στην οποία αναφέρεται το κείμενο ήταν άτομο με το οποίο συναναστρέφονταν κοινωνικά ο Έπσταϊν και ο Τραμπ τη δεκαετία του 1990. Η δικηγόρος της δήλωσε ότι η εντολέας της έκοψε κάθε δεσμό με τον Έπσταϊν γύρω στο 1997, δεν είχε καμία ρομαντική σχέση ούτε με τον Έπσταϊν ούτε με τον Τραμπ, δεν γνωρίζει τον Πάσκοου, και χαρακτήρισε τη σημείωση «αηδιαστική και βαθιά ανησυχητική φάρσα».

Το όνομά του Πάσκοου εμφανίζεται ωστόσο στα αρχεία πτήσεων του Έπσταϊν, ο οποίος περιγράφεται ως κάτοικος του Παλμ Μπιτς, κοντά στο Μαρ-α-Λάγκο, και διαχειριστικό στέλεχος της εταιρείας Nassau Capital, που δραστηριοποιείται στον τομέα ακινήτων και επενδύσεων, από τον Απρίλιο του 2006. Ρεπορτάζ το 2020 τον εμφάνιζε ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος Αστυνομίας και Πυροσβεστικής του Παλμ Μπιτς. Όταν ρωτήθηκε ο Πάσκοου τότε για τη σχέση του με τον Έπσταϊν, φέρεται να απάντησε: «Είσαι πραγματικά αξιολύπητος, το ξέρεις;».

Οι Δημοκρατικοί της επιτροπής εποπτείας άρχισαν τη Δευτέρα να δίνουν στη δημοσιότητα υλικό από το συγκεκριμένο «βιβλίο γενεθλίων» του Έπσταϊν, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται σφοδρή κριτική και από τα δύο κόμματα για τον χειρισμό των φακέλων που αφορούν την υπόθεση. Κατά την προεκλογική εκστρατεία του το 2024, ο Τραμπ είχε δεσμευθεί να δημοσιεύσει μια πλήρη λίστα «πελατών» του Έπσταϊν, ωστόσο μετά την ανάληψη καθηκόντων τον περασμένο Ιανουάριο το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι τέτοια λίστα δεν υπάρχει. Ο Αμερικανός πρόεδρος πλέον αποκαλεί τη συνεχιζόμενη διακομματική κατακραυγή «δημοκρατική απάτη».

Το «βιβλίο γενεθλίων» φαίνεται ότι είχε δημιουργηθεί από την Γκισλέιν Μαξγουελ, στενή συνεργάτιδα του Έπσταϊν, η οποία καταδικάστηκε το 2022 για sex trafficking σε ποινή 20 ετών φυλάκισης.