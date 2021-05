Λίγα λεπτά μετά την πρόωρη προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μελβούτ Τσαβούσογλου έκανε ανάρτηση στο Twitter μιλώντας για τουρκική μειονότητα στη Θράκη.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας που ανέβασε από την άφιξή του ο Τσαβούσογλου έγραψε χαρακτηριστικά: «Στην Ελλάδα για να συναντήσω μέλη της τουρκικής μειονότητας στην δυτική Θράκη και να συζητήσω τις διμερείς μας σχέσεις».

#BatıTrakya ’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere #Yunanistan 'dayız. In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy

«Το έργο των Μουφτήδων συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση και ενίσχυση της ενότητας και αλληλεγγύης της τουρκικής μειονότητας», έγραψε λίγο αργότερα, φωτογραφιζόμενος με τους μουφτίδες της Κομοτηνής και της Ξάνθης

In #WesternThrace met first w/Mufti @muftu_iserif of #Komotini and Mufti @muftu_ahmetmete of #Xanthi.



The work of the Muftis contributes greatly to the preservation and strengthening of the unity and solidarity of the Turkish Minority. pic.twitter.com/3bFkIoUzx8