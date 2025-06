Τροχαίο δυστύχημα στη Γαλλία: Ανετράπη λεωφορείο που μετέφερε Ουκρανούς μαθητές

Τέσσερις νεκροί και αρκετοί τραυματίες, είναι ο τραγικός απολογισμός από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Γαλλία, μετά από ανατροπή λεωφορείου που μετέφερε Ουκρανούς μαθητές.

Οι Ουκρανοί μαθητές, ηλικίας 15 έως 17 ετών, βρίσκονταν στη Γαλλία μέσω εκπαιδευτικού προγράμματος ανταλλαγής και επέστρεφαν στη χώρα τους, όταν το λεωφορείο που τους μετέφερε ανετράπη σε αυτοκινητόδρομο - κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες - κοντά στην πόλη Ντεγκρέ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τέσσερις νεκροί είναι ενήλικες, ενώ το λεωφορείο ήταν το μοναδικό όχημα που ενεπλάκη στο δυστύχημα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο Ουκρανοί οδηγοί του λεωφορείου έχουν συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και πρόκλησης σοβαρών σωματικών βλαβών.

Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στη χώρα, με τον Ουκρανό πρέσβη στο Παρίσι, Βάντιμ Ομελτσένκο, να δηλώνει πως η πρεσβεία βρίσκεται σε επικοινωνία με τις οικογένειες των θυμάτων.

🇺🇦🇫🇷 A group of Ukrainian teenagers were involved in a road accident in northwestern France on Friday. The bus carrying the children overturned on a highway in the Sarthe region, - BBC



💔 Four people died, 11 were seriously injured and hospitalized. pic.twitter.com/9FqsE3Mm89 — The Ukrainian Review (@UkrReview) June 13, 2025

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι τρία από τα τέσσερα θύματα ήταν Ουκρανοί πολίτες. «Δύο ακόμα άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και οι Γάλλοι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του προς τις γαλλικές αρχές για την άμεση υποστήριξη.

Horrible news of a tragic bus accident wich resulted in many Ukrainian victims, including children. They were returning from an academic exchange with a French lycée in Brittany. On the way to Paris, the bus lost control and veered off the road.



As of now, four adults have died,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 13, 2025

Σε δηλώσεις της, η υπουργός Εργασίας της Γαλλίας, ανέφερε ότι 18 επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφριά κατά την ανατροπή του λεωφορείου, ενώ ο Γάλλος Πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, εξέφρασε τη θλίψη του για τα θύματα και ξεκαθάρισε πως «θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του τραγικού αυτού δυστυχήματος».

💔A bus with Ukrainians overturned in the northwest of France — there are fatalities



In the terrible accident, 4 people died, 11 others were seriously injured, and 34 passengers sustained minor injuries.



The relatives of the deceased will be able to visit the "chapel of rest,"… pic.twitter.com/0WYY429nHc — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2025

Με πληροφορίες από ΕΡΤ