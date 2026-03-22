Τραμπ: «Θα υπάρξει ολική καταστροφή του Ιράν και όλα θα πάνε μια χαρά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη τηλεφωνικά σε ισραηλινό κανάλι προχώρησε σε νέες προκλητικές δηλώσεις για την «ολική καταστροφή του Ιράν».

«Σύντομα θα μάθετε τι θα συμβεί με το τελεσίγραφο για τους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Θα υπάρξει ολική καταστροφή του Ιράν και όλα θα πάνε μια χαρά», είπε, ενώ παράλληλα, ο Λευκός Οίκος φέρεται να έχει ενημερώσει Ισραηλινούς αξιωματούχους πως μια πιθανή αμερικανική επιχείρηση για την επαναλειτουργία των Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Σύμφωνα με μεταδόσεις από το Κανάλι 12, σε περίπτωση που το Ιράν δεν ανταποκριθεί στην προθεσμία των 48 ωρών που έχει τεθεί για το άνοιγμα των Στενών, υπάρχει το ενδεχόμενο παράτασης της σύγκρουσης, προκειμένου να δοθεί χρόνος για την υλοποίηση της εν λόγω επιχείρησης.

Το τελεσίγραφο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα αφανίσουν τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας στην Τεχεράνη.

«Εάν το Ιράν δεν ανοίξει πλήρως, χωρίς (να υφίσταται) απειλή, τα Στενά του Ορμούζ, εντός 48 ωρών από αυτό το χρονικό σημείο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα πλήξουν και θα αφανίσουν τους διάφορους σταθμούς παραγωγής ενέργειας (στη χώρα), ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο», αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η απάντηση του Ιράν

Λίγη ώρα μετά το μήνυμα Τραμπ, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις απείλησαν με πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης στη Μέση Ανατολή, σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του για καταστροφή των σταθμών παραγωγής ενέργειας στο Ιράν

«Εάν οι εγκαταστάσεις καυσίμων και ενέργειας του Ιράν δεχθούν επίθεση από τον εχθρό, όλες οι υποδομές ενέργειας, τεχνολογίας πληροφοριών και αφαλάτωσης που ανήκουν στις ΗΠΑ και στο (ισραηλινό) καθεστώς στην περιοχή θα στοχοποιηθούν», δήλωσε εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.