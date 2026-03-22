«Φορτίστε κινητά, αποθηκεύστε νερό, μάθετε περσικά» - Το μήνυμα των Φρουρών στους εχθρούς του Ιράν

Νωρίτερα, το Ιράν απείλησε ότι θα κλείσει εντελώς τα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έστειλαν μήνυμα σε εχθρούς αλλά και συμμάχους των ΗΠΑ καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή.

«Σας συνιστούμε να φορτίσετε τα κινητά σας τηλέφωνα, να αποθηκεύσετε πόσιμο νερό, να μάθετε αμέσως περσικά για να ακολουθήσετε τις οδηγίες, διαφορετικά θα υπάρξουν συνέπειες», γράφει το μήνυμα.

Νωρίτερα, το Ιράν απείλησε ότι θα κλείσει εντελώς τα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει στην υλοποίηση των απειλών του για στοχοθέτηση ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Το Σάββατο, ο Τραμπ απείλησε ότι θα «εξολοθρεύσει» τις μονάδες παραγωγής ενέργειας του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως το Στενό του Χορμούζ εντός 48 ωρών, αφήνοντας να εννοηθεί μια σημαντική κλιμάκωση λιγότερο από μία ημέρα αφότου μίλησε για «σταδιακό περιορισμό» του πολέμου που διανύει τώρα την τέταρτη εβδομάδα.

Στη σημερινή δήλωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν επίσης πως εταιρίες με μετοχές των ΗΠΑ θα «καταστραφούν ολοσχερώς», αν ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις τεθούν στο στόχαστρο από την Ουάσινγκτον και ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες που φιλοξενούν βάσεις των ΗΠΑ θα αποτελέσουν «θεμιτούς» στόχους.
 

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
 
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΓΑΛΛΙΑ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διεθνή / Ο δισεκατομμυριούχος που χρηματοδοτεί τη γαλλική Ακροδεξιά

Καθώς η Γαλλία εκλέγει χιλιάδες δημάρχους, ένας δισεκατομμυριούχος που δεν ζει καν στη χώρα επιχειρεί να επηρεάσει το πολιτικό της μέλλον, χρηματοδοτώντας δίκτυα, υποψηφίους και οργανώσεις που κινούνται στον χώρο της ακροδεξιάς
THE LIFO TEAM
Η Συρία αίρει την απαγόρευση αλκοόλ στη Δαμασκό μετά την κατακραυγή των κατοίκων

Διεθνή / Η Συρία αίρει την απαγόρευση αλκοόλ στη Δαμασκό μετά την κατακραυγή των κατοίκων

Μια σειρά πρόσφατων μέτρων, όπως η απαγόρευση χρήσης μακιγιάζ για τις γυναίκες στον δημόσιο τομέα και η περσινή επιβολή της πλήρους κάλυψης του σώματος στις δημόσιες παραλίες, εντείνουν τους φόβους για στροφή προς τον συντηρητισμό
THE LIFO TEAM
ΙΣΡΑΗΛ ΙΡΑΝ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΠΑ

Διεθνή / To Ιράν προειδοποιεί για «ανεπανόρθωτη καταστροφή» αν στοχοποιηθούν οι ενεργειακές του εγκαταστάσεις

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα πλήξει «ανεπανόρθωτα» τις ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή, διατηρώντας τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα
THE LIFO TEAM
Κούβα: Μπλακ άουτ σε όλη τη χώρα για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα

Διεθνή / Κούβα: Μπλακ άουτ σε όλη τη χώρα για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα

Η χώρα της Καραϊβικής έχει υποστεί τρία μεγάλα μπλακ άουτ αυτόν τον μήνα, καθώς το εμπάργκο καυσίμων από τις ΗΠΑ έχει περιορίσει τις εισαγωγές πετρελαίου, που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων
THE LIFO TEAM
 
 