«Φορτίστε κινητά, αποθηκεύστε νερό, μάθετε περσικά» - Το μήνυμα των Φρουρών στους εχθρούς του Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έστειλαν μήνυμα σε εχθρούς αλλά και συμμάχους των ΗΠΑ καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή.

«Σας συνιστούμε να φορτίσετε τα κινητά σας τηλέφωνα, να αποθηκεύσετε πόσιμο νερό, να μάθετε αμέσως περσικά για να ακολουθήσετε τις οδηγίες, διαφορετικά θα υπάρξουν συνέπειες», γράφει το μήνυμα.

Νωρίτερα, το Ιράν απείλησε ότι θα κλείσει εντελώς τα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει στην υλοποίηση των απειλών του για στοχοθέτηση ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Το Σάββατο, ο Τραμπ απείλησε ότι θα «εξολοθρεύσει» τις μονάδες παραγωγής ενέργειας του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως το Στενό του Χορμούζ εντός 48 ωρών, αφήνοντας να εννοηθεί μια σημαντική κλιμάκωση λιγότερο από μία ημέρα αφότου μίλησε για «σταδιακό περιορισμό» του πολέμου που διανύει τώρα την τέταρτη εβδομάδα.

Στη σημερινή δήλωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν επίσης πως εταιρίες με μετοχές των ΗΠΑ θα «καταστραφούν ολοσχερώς», αν ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις τεθούν στο στόχαστρο από την Ουάσινγκτον και ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες που φιλοξενούν βάσεις των ΗΠΑ θα αποτελέσουν «θεμιτούς» στόχους.



