ΗΠΑ: Δικαστής απέρριψε αγωγή δυσφήμισης ύψους 10 δισ. δολαρίων του Τραμπ κατά της Wall Street Journal

Αμερικανός δικαστής απέρριψε την αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του εκδότη της εφημερίδας Wall Street Journal (WSJ) σχετικά με ένα άρθρο που αφορούσε τις σχέσεις του προέδρου των ΗΠΑ με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Τραμπ είχε ασκήσει αγωγή εναντίον της αμερικανικής εφημερίδας και των ιδιοκτητών της, μεταξύ των οποίων και ο Ρούπερτ Μέρντοχ, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα το περασμένο καλοκαίρι, ζητώντας αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 10 δισ. δολαρίων.

Ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η εφημερίδα τον δυσφήμισε σε ένα άρθρο της 17ης Ιουλίου, το οποίο ανέφερε ότι το όνομα του Τραμπ περιλαμβανόταν σε ένα «βιβλίο γενεθλίων» που δόθηκε στον Έπσταϊν το 2003. Σε αυτό το μήνυμα, σύμφωνα με τη Journal, ο Τραμπ είχε συμπεριλάβει μια ζωγραφιά με το σώμα μιας γυναίκας.

Ο δικηγόρος του Τραμπ δήλωσε στο CBS News, τον αμερικανικό ειδησεογραφικό συνεργάτη του BBC, ότι ο πρόεδρος θα καταθέσει εκ νέου την «ισχυρή» αγωγή.

Η υπόθεση Τραμπ κατά Wall Street Journal

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Ντάριν Γκέιλς δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν κατάφερε «καθόλου» να αποδείξει ότι η WSJ ενήργησε με πραγματική κακία εναντίον του.

Η υπόθεση απορρίφθηκε χωρίς επιφύλαξη, αν και ο Τραμπ θα έχει τη δυνατότητα να καταθέσει νέα, τροποποιημένη αγωγή. Έχει προθεσμία μέχρι τις 27 Απριλίου για να το πράξει.

Ο δικηγόρος του Τραμπ δήλωσε ότι ο πρόεδρος θα «συνεχίσει να καλεί για λογοδοσία όσους διακινούν ψευδείς ειδήσεις για να παραπλανήσουν τον αμερικανικό λαό».

Το κριτήριο για την «πραγματική κακία» σε υποθέσεις δυσφήμισης είναι ότι οι εναγόμενοι πρέπει να αποδείξουν ότι μια δημόσια δήλωση ήταν ψευδής και ότι ο δημοσιογραφικός οργανισμός ή το άτομο που έκανε τη δήλωση γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι ήταν ψευδής ή ενήργησε με απερίσκεπτη αδιαφορία για την ψευδότητά της.

Στην απόφασή του, ο Γκέιλς ανέφερε ότι έπρεπε να απορρίψει την αγωγή, καθώς ο Τραμπ «δεν είχε υποστηρίξει εύλογα ότι οι εναγόμενοι δημοσίευσαν το άρθρο με πραγματική κακόβουλη πρόθεση».

Η εφημερίδα WSJ, η οποία ανήκει στην εταιρεία News Corp. του Μέρντοχ, δημοσίευσε το καλοκαίρι αποκλειστικό ρεπορτάζ που συνέδεε τον Τραμπ με τον Έπσταϊν μέσω του βιβλίου γενεθλίων.

Λίγο μετά, βουλευτές των Δημοκρατικών δημοσίευσαν μια εικόνα της κάρτας γενεθλίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν από τη δημοσιοποίηση άλλων εγγράφων που αφορούσαν τον Έπσταϊν.

Η εφημερίδα δεν δημοσίευσε εικόνα της κάρτας εκείνη τη στιγμή, αλλά οι λεπτομέρειες της γραπτής περιγραφής της ταίριαζαν με την εικόνα που δημοσίευσαν οι βουλευτές.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το μήνυμα ήταν «ψεύτικο» και αρνήθηκε ότι το έγραψε.

Με πληροφίες από BBC