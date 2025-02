Τραμπ: Ο Ζελένσκι θα υπογράψει αυτή την Παρασκευή στις ΗΠΑ «πολύ μεγάλη συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον την ερχόμενη Παρασκευή, προκειμένου να υπογράψει μια συμφωνία.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως θα υπογράψει μαζί με τον Ζελένσκι συμφωνία, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε και ως «πολύ μεγάλη». Ωστόσο, δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή τις δεσμεύσεις που αυτή περιλαμβάνει.

Αναφερόμενος στη συμφωνία των ΗΠΑ με την Ουκρανία για τις σπάνιες γαίες, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι «οι ΗΠΑ είχαν βρεθεί σε πολύ κακή θέση, αλλά καταφέραμε να κάνουμε μια συμφωνία όπου θα πάρουμε πίσω τα χρήματά μας και θα πάρουμε πολλά χρήματα στο μέλλον».

