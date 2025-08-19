Ο Τραμπ ισχυρίζεται πως έχει βάλει τέλος σε έξι πολέμους - Ισχύει;

Καθώς πλάσαρε τα «πιστοποιητικά» του ως «ειρηνοποιός» κατά τις συνομιλίες για την Ουκρανία στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δύο σημαντικές δηλώσεις: ότι επιθυμεί ειρηνευτικές συμφωνίες αντί για κατάπαυση του πυρός και ότι έχει τερματίσει έξι πολέμους από τότε που έγινε πρόεδρος.

Κατά πόσο ισχύουν όμως όσα ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος;

Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του έχουν ισχυριστεί ότι βοήθησαν στην επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και Ρουάντα, Καμπότζης και Ταϊλάνδης, Ινδίας και Πακιστάν, Σερβίας και Κοσόβου, καθώς και Αιγύπτου και Αιθιοπίας.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί είναι υπερβολικοί και σε ορισμένες περιπτώσεις αντικρούονται από τη συνεχιζόμενη βία, όπως στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου οι υποστηριζόμενοι από τη Ρουάντα αντάρτες δεν τήρησαν την προθεσμία για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στο Ντόχα την Τρίτη.

Στο Ιράν, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν δικές τους επιδρομές με βόμβες bunker-buster σε στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις πριν πιέσουν το Ιράν να αποδεχθεί μια κατάπαυση του πυρός.

Η Ινδία έχει αρνηθεί ότι ο Τραμπ διαδραμάτισε οποιοδήποτε ρόλο στην επίτευξη κατάπαυσης του πυρός με το Πακιστάν για την διαμάχη στο Κασμίρ τον Μάιο. Αιγύπτος και Αιθιοπία δεν έχουν συμφωνήσει για την επίλυση της βασικής τους διαμάχης – τον φράγμα του Νείλου που κατασκευάστηκε από την Αιθιοπία και θα εκτρέψει νερό από την Αίγυπτο.

Η Σερβία έχει αρνηθεί ότι είχε σχέδια για πόλεμο με το Κόσοβο, αν και ο Τραμπ πήρε τα εύσημα για την αποτροπή του.

Όσον αφορά τις καταπαύσεις του πυρός, ο ίδιος ο Τραμπ έχει παραδεχθεί ότι συχνά τις επιδίωκε σε αυτές τις συγκρούσεις. Τώρα, προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία, ασκώντας πίεση στην Ουκρανία.

Η δήλωση του Τραμπ ότι δεν επιδιώκει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία έγινε μετά τη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την προηγούμενη εβδομάδα, όπου ο Ρώσος πρόεδρος αρχικά απαίτησε η Ουκρανία να παραχωρήσει τον έλεγχο εδαφών στο νοτιοανατολικό μέρος της χώρας πριν διαπραγματευτεί κατάπαυση του πυρός.

Αυτό το ζήτημα είναι κρίσιμο για τη σειρά των γεγονότων που θα οδηγήσουν σε πιθανή ειρήνη στην Ουκρανία: ο Πούτιν θέλει να αποφασίσει ποια εδάφη θα κρατήσει η Ρωσία ενώ η μάχη συνεχίζεται, και παράλληλα το Κίεβο ζητά πρώτα να σταματήσουν οι εχθροπραξίες πριν ληφθούν αποφάσεις για τα εδαφικά ζητήματα.

Μέχρι τις συναντήσεις της Δευτέρας με Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι δεν επιδιώκει πλέον κατάπαυση του πυρός.

«Αν κοιτάξετε τις έξι συμφωνίες που έλυσα φέτος, όλες ήταν εν μέσω πολέμου. Δεν έκανα καμία κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Τραμπ στον Ζελένσκι, προσθέτοντας: «Δεν νομίζω ότι χρειάζεστε κατάπαυση του πυρός».

Ωστόσο, το ιστορικό του δείχνει το αντίθετο. Στις 10 Μαΐου, μετά την έξαρση της βίας μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, ο Τραμπ ανακοίνωσε: «Μετά από μια μακρά νύχτα συνομιλιών με μεσολάβηση των ΗΠΑ, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η Ινδία και το Πακιστάν συμφώνησαν σε πλήρη και άμεση κατάπαυση του πυρός».

Στις 26 Ιουλίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα καλούσε τους ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης για να ζητήσει κατάπαυση του πυρός μετά από τριήμερη σύγκρουση στα σύνορα. «Η κλήση με την Καμπότζη έχει ολοκληρωθεί, αλλά περιμένετε να καλέσω ξανά σχετικά με τη διακοπή του πολέμου και την κατάπαυση του πυρός, ανάλογα με το τι θα πει η Ταϊλάνδη», έγραψε. «Προσπαθώ να απλοποιήσω μια σύνθετη κατάσταση!»

Για το Ισραήλ και το Ιράν, ο Τραμπ είχε επίσης γράψει: «Έχει συμφωνηθεί μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ότι θα υπάρξει πλήρης και ολική κατάπαυση του πυρός».

Το MSNBC δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Τραμπ να ζητά κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία τις εβδομάδες και ημέρες πριν τις συναντήσεις του με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι.

Όμως, αναζητώντας μια γρήγορη νίκη, ο Τραμπ ξαναγράφει το «ιστορικό» του καθώς πλησιάζει σε ένα σχέδιο για την Ουκρανία που υποστηρίζεται από τον Πούτιν, σε μια σύγκρουση που αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολο να λυθεί απ’ ό,τι αρχικά πίστευε.

Με πληροφορίες από Guardian

