Νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια: Πώς συνέβη - Βρέθηκαν «σχεδόν αγκαλιασμένοι»

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τους τέσσερις ορειβάτες που αγνοούνταν στα Βαρδούσια Όρη στη Φωκίδα τα τελευταία 24ωρα και εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι τέσσερις ορειβάτες βρέθηκαν κάτω από χιονοστιβάδα λίγο πριν από την κορυφή του βουνού, κάτι που επιβεβαιώνει το σενάριο που πίστευαν από την αρχή των ερευνών οι διασώστες.

Πρόκειται για ένα σημείο με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές. Έμπειροι ορειβάτες και διασώστες εξηγούν ότι ακόμα και ένας μικρός θόρυβος ή μια φωνή μπορεί να πυροδοτήσει μια μεγάλη χιονοστιβάδα, όταν το χιόνι είναι φρέσκο και ασταθές.

Νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια: Βρέθηκαν «σχεδόν αγκαλιασμένοι»

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τέσσερις ορειβάτες παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα. Οι διασώστες τούς εντόπισαν κάτω από το χιόνι σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, σχεδόν αγκαλιασμένους, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και να απομακρυνθούν.

Υπενθυμίζεται, ότι νωρίτερα είχαν εντοπιστεί ίχνη τα οποία χάνονταν απότομα, ένα στοιχείο που από την αρχή ενίσχυε το σενάριο της χιονοστιβάδας. Η ομάδα είχε ξεκινήσει την ανάβαση υπό καλές καιρικές συνθήκες, ωστόσο ο καιρός άλλαξε εξαιτίας υψομετρικών και μορφολογικών συνθηκών.

Σημειώνεται ότι ένας από τους ορειβάτες γνώριζε πολύ καλά τη διαδρομή, καθώς τα τελευταία χρόνια διέμενε στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και πραγματοποιούσε τακτικά τη συγκεκριμένη ανάβαση.

Οι διαδικασίες ανάσυρσης και μεταφοράς συνεχίστηκαν με μεγάλη προσοχή, καθώς πρόκειται για ένα δύσβατο σημείο, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθούν όταν το επιτρέψουν οι καιρικές και επιχειρησιακές συνθήκες.

Νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια: Το χρονικό της τραγωδίας

Σωστικά συνεργεία και εθελοντές έδιναν μάχη με τον χρόνο για δύο ημέρες στα Βαρδούσια. Οι ορειβάτες αναχώρησαν το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο της περιοχής. Έκτοτε δεν είχαν δώσει κανένα σημείο ζωής.

Επίσης εντοπίστηκε το όχημα των ορειβατών, ενώ λίγο πιο πίσω ξεκίνησε η ανάβασή τους για την κορυφή του Κόρακα όπου το ανάγλυφο του βουνού αλλάζει δραματικά.

Ο Δημήτρης Ραβάνης, φίλος των ορειβατών, δήλωσε: «Το ένα το παιδί νοικιάζει σπίτι στο χωριό. Είναι έμπειρος ορειβάτης και μαζί με δυο φίλους ανεβήκανε στο βουνό. Καταφύγια είναι δυο αλλά είναι κλειστά. Τα καταφύγια τα ελέγξαμε χθες δεν είναι εκεί».

«Εγώ πήγα μέχρι τα καταφύγια, το χιόνι ήταν πολύ εχθές, μέχρι το δεύτερο καταφύγιο ήταν μέχρι το γόνατο», δήλωσε ένας άλλος ορειβάτης.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δύο από τους αγνοούμενους ήταν έμπειροι ορειβάτες, ωστόσο η περιοχή είναι δύσβατη και επικίνδυνη. Χαμηλές θερμοκρασίες, περιορισμένη ορατότητα αλλά και η μορφολογία του εδάφους δυσχέραιναν τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.

Ο φίλος των ορειβατών Δημήτρης Ραβάνης πρόσθεσε: «Εμείς οι ντόπιοι που ανεβήκαμε στο βουνό για να κάνουμε μια έρευνα δεν μπορέσαμε να βρούμε κάτι».

Τα κινητά τους τηλέφωνα παρέμεναν εκτός δικτύου, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας και εντοπισμού.

Ο Ιωάννης Γεωργάκος, μέλος του ορειβατικού συλλόγου χιονοδρόμων Αράχωβας, δήλωσε, από την πλευρά του πριν βρεθούν νεκροί: «Τα Χριστούγεννα είχε σφοδρή καταιγίδα, μπορεί να έχουν βρει κάποια σπηλιά για να προστατευθούν και μακάρι να είναι έτσι για να τους βρούμε ζωντανούς».

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ ενώ από το πρωί drone χτένιζε από αέρος δύσβατα και δυσπρόσιτα σημεία της περιοχής.

Οι έρευνες ενισχύθηκαν περαιτέρω στην ορεινή Φθιώτιδα, στην περιοχή του Αθανάσιος Διάκος, για τον εντοπισμό των ορειβατών, καθώς στην επιχείρηση εντάχθηκαν επιπλέον δυνάμεις, με την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας και την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας να επιχειρούν στο πεδίο, μαζί με τα υπόλοιπα σωστικά συνεργεία.

Οι ομάδες ήταν κατάλληλα εξοπλισμένες για νυχτερινή και ορεινή επιχείρηση και κινούνταν σε ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό πεδίο, με βαθύ χιόνι, απότομες πλαγιές και περιορισμένη ορατότητα.

Η περιοχή στα Βαρδούσια αποτελεί ιδιαίτερα απαιτητικό αναρριχητικό προορισμό, που τον χειμώνα δεν επιτρέπει λάθη, ακόμα και από τους πιο έμπειρους. Να σημειωθεί επίσης, ότι έλεγχος πραγματοποιήθηκε και στα δύο καταφύγια της περιοχής, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο ίχνος των ορειβατών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Φωκίδα: Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν οι ορειβάτες που αγνοούνταν