Συνάντηση Τραμπ - Σι: «ΗΠΑ και Κίνα συμφώνησαν πως το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την πρώτη ημέρα συνάντησης ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, η οποία πραγματοποιείται στο Πεκίνο.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι στη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, συζητήθηκαν ο πόλεμος με το Ιράν και το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ο πρόεδρος Τραμπ είχε μια παραγωγική συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας Σι», ενώ τονίζεται ότι «οι δύο χώρες συμφώνησαν πως το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

President Xi to Trump: “We should be partners, not rivals" pic.twitter.com/LvveIOzTFf — Open Source Intel (@Osint613) May 14, 2026

Συνάντηση Τραμπ - Σι: Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε επίσης ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, προσθέτοντας ότι «και οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή ενέργειας».

Παράλληλα, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Κίνα ενδιαφέρεται να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο στο μέλλον, προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή της από τα Στενά του Ορμούζ.

Αξίζει να αναφερθεί πως, σύμφωνα με το CNN, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε θετικά την πρώτη ημέρα των κρίσιμων συνομιλιών ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ.

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο Σι Τζινπίνγκ «ξεκαθάρισε επίσης την αντίθεση της Κίνας στη στρατιωτικοποίηση των Στενών και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση τους».

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνισε αν ο Κινέζος πρόεδρος συμφώνησε να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης με το Ιράν.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης ζητήματα οικονομικής συνεργασίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί λεπτομέρειες για πιθανές εμπορικές συμφωνίες. Στην ατζέντα βρέθηκε και το θέμα της φαιντανύλης, με Αμερικανό αξιωματούχο να χαρακτηρίζει συνολικά την πρώτη ημέρα των συνομιλιών ως «καλή».

Συνάντηση Τραμπ - Σι: Οι πρώτες τους δηλώσεις

Νωρίτερα, σήμερα, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές στο Πεκίνο τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του, όπως διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Σι έσφιξε το χέρι του Τραμπ μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, του κέντρου της κρατικής εξουσίας στην καρδιά της τεράστιας πλατείας Τιενανμέν, στολισμένης με τα χρώματα των εθνικών συμβόλων των δυο χωρών.

Ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε «ευτυχής» που υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο τόνισε ότι οι δυο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι», παρόλες τις διαφωνίες τους.

«Η συνεργασία ωφελεί και τα δυο μέρη, ενώ η σύγκρουση βλάπτει και τα δύο. Θα οφείλαμε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι, πρέπει να βοηθήσουμε η μια χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερήσουμε μαζί, χαράσσοντας έτσι νέο δρόμο, της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις σε αυτή τη νέα εποχή», είπε ο Σι στον Τραμπ, συμπληρώνοντας πως ο κόσμος βρίσκεται σε «σταυροδρόμι», προτείνοντας να ξεπεραστεί η «παγίδα του Θουκυδίδη».

Επίσης, ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ πως οι δυο χώρες τους θα μπορούσαν να εμπλακούν σε «σύγκρουση» αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

«Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις σινοαμερικανικές σχέσεις. Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δυο χωρών» θα παραμείνουν «συνολικά σταθερές». Όμως «αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δυο χώρες θα αντιπαρατεθούν», θα μπορούσαν ως και να «εμπλακούν σε σύγκρουση», είπε ο Σι, χρησιμοποιώντας λέξη στη μανδαρινική γλώσσα που πάντως δεν σημαίνει απαραιτήτως ένοπλη σύρραξη.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε στον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ «υπέροχο μέλλον» στη σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα, καθώς άρχισε η σύνοδος κορυφής των δυο μεγάλων δυνάμεων, με φόντο τις πολλαπλές διενέξεις τους και τις οξυμένες διεθνείς εντάσεις.

«Είναι τιμή να βρίσκομαι μαζί σας. Είναι τιμή να είμαι φίλος σας, κι η σχέση ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα γίνουν καλύτερες παρά ποτέ», είπε ο κ. Τραμπ. «Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον», υπερθεμάτισε ο ρεπουμπλικάνος.

Με πληροφορίες από CNN, AFP