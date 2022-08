Τραγωδία στην Ολλανδία: Φορτηγό έπεσε σε πλήθος σε υπαίθριο πάρτι - Υπάρχουν νεκροί

Στο χάος και τον πανικό βυθίστηκε το απόγευμα η πόλη Nieuw Beijerland στην Ολλανδία, μετά από ένα πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα.

Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε πως ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε υπαίθριο πάρτι δρόμου, σκοτώνοντας αρκετούς ανθρώπους, με τις αρχές να κάνουν λόγο για ατύχημα.

Προς το παρόν δεν έχει προσδιοριστεί ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό που συνέβη στις 7μμ τοπική ώρα, 30 χιλιόμετρα έξω από το Ρότερνταμ.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για 2 με 4 νεκρούς και 6 με 8 τραυματίες.

#Breaking: Just in - Reports of multiple dead people and injured, in the Dutch town of "Nieuw-Beijerland" the #Netherlands, after a truck lost reportedly controle over his steering wheel and ran into people. there was a barbecue party going on with dozens of people. pic.twitter.com/HnuEjDkFS7