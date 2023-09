Τράβηξε το πρώτο βίντεο της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι- «Ακολούθησε το πιο τρελό 24ωρο»

Ένα βίντεο μόλις τεσσάρων δευτερολέπτων έκανε «διάσημο» τον Τζάρετ Πέιτον. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που η κάμερα «έπιασε» την Τέιλορ Σουίφτ με τον φημολογούμενο νέο σύντροφό της, Τράβις Κέλσι.

«Ακολούθησαν οι πιο τρελές 24 ώρες της ζωής μου», λέει στο BBC ο Αμερικανός δημοσιογράφος, για το βίντεο που προκάλεσε φρενίτιδα στα social media, τόσο ανάμεσα στους φαν της Τέιλορ Σουίφτ, όσο και στους φιλάθλους του NFL.

Η παρουσία της Τέιλορ Σουίφτ στο γήπεδο, για την αναμέτρηση των Kansas City Chiefs- ομάδα στην οποία παίζει ο Τράβις Κέλσι- και τους Chicago Bears πυροδότησε τις φήμες περί νέας σχέσης της τραγουδίστριας. Και το βίντεο του Τζάρετ Πέιτον ήταν το «κερασάκι» στην τούρτα.



Στο βίντεο- που ήδη έχει φτάσει τα 16 εκατομμύρια views στο Twitter- δείχνει τους δυο τους να περπατούν σε έναν διάδρομο, την ώρα που αποχωρούν από το γήπεδο.

«Ήμουν στο σωστό σημείο, την κατάλληλη στιγμή», λέει ο Πέιτον, που τήρησε την υπόσχεσή του. «Στόχος μου είναι να βρω την Τέιλορ Σουίφτ προτού φύγω από το Arrowhead», είχε γράψει σε ανάρτησή του λίγες ώρες πριν τραβήξει το βίντεο.

Talk about being at the right place at the right time! Taylor Swift and Travis Kelce leaving Arrowhead together after the game. #Bears #ChiefsKingdom #NFL pic.twitter.com/wrMoDszOme