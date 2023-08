Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ στο Spotify

H Τέιλορ Σουίφτ «έσπασε» άλλο ένα ρεκόρ καθώς έφτασε τα 100 εκατομμύρια σε μηνιαίους ακροατές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Spotify στον επίσημο λογαριασμό του στο X (πρώην Twitter), στις 29 Αυγούστου η διάσημη Αμερικανίδα σούπερ σταρ Τέιλορ Σουίφτ έγινε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνις στην ιστορία της διάσημης μουσικής πλατφόρμας που έφτασε τα 100 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές.

Ωστόσο την κορυφή κατέχει ο Καναδός τραγουδιστής The Weeknd ο οποίος διαθέτει περισσότερους από 110 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές. Ο ίδιος ξεπέρασε τα 100 εκατ. ακροατών τον Φεβρουάριο.

Στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Πορτορικανός ράπερ Μπαντ Μπάνι με 80 εκατομμύρια και έπειτα έρχεται ο Βρετανός σταρ Εντ Σίραν με 77 εκατομμύρια.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες η Τέιλορ Σουίφτ ολοκλήρωσε το πρώτο σκέλος της περιοδείας της «Eras Tour» στις ΗΠΑ πραγματοποιώντας sold-out συναυλίες από τον Μάρτιο. Η τραγουδίστρια θα πραγματοποιήσει 146 συναυλίες σε πέντε ηπείρους, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής της στις ΗΠΑ το επόμενο έτος, όπως αναφέρει το «The Hollywood Reporter».

Queen behavior 👑 On August 29th, Taylor Swift became the first female artist in Spotify history to reach 100 million monthly listeners. pic.twitter.com/p7smvexszE