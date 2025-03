Τουρκία: Τι υποστηρίζει η Άγκυρα για τη σύλληψη του Σουηδού δημοσιογράφου

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Τουρκία επιβεβαιώνει τη σύλληψη και κράτηση του Σουηδού δημοσιογράφου Κατζ Τζοακίμ Μεντίν.

Η τουρκική κυβέρνηση στην ανακοίνωσή της, επιβεβαιώνει την κράτηση του δημοσιογράφου της Dagens ETC, και την αποδίδει στις κατηγορίες της «συμμετοχής σε ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση» και της «προσβολής του προέδρου» της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ανακοίνωση που υπογράφεται από το «Κέντρο Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης» της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, αναφέρεται πως «το ένταλμα κράτησης δεν σχετίζεται με τις δημοσιογραφικές του δραστηριότητες».

«Στις 11 Ιανουαρίου 2023, ο Μέντιν συμμετείχε σε διαμαρτυρία μαζί με υποστηρικτές της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/KCK στη Στοκχόλμη, κατά τη διάρκεια της οποίας δημιουργήθηκε μια κούκλα που έμοιαζε με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Το Γραφείο Διερεύνησης Τρομοκρατικών Εγκλημάτων της Γενικής Εισαγγελίας της 'Άγκυρας ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό στις 13 Ιανουαρίου 2023», αναφέρεται αρχικά στην ανακοίνωση.

«Η έρευνα εντόπισε 15 υπόπτους, μεταξύ των οποίων και ο Μέντιν, για τη συμμετοχή τους στη διάπραξη, οργάνωση, κάλυψη ή σύνδεση με την εν λόγω πράξη. Επιπλέον, το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει ποινικό μητρώο για διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/KCK και των μέσων ενημέρωσης», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως ο δημοσιογράφος, συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στις 27 Μαρτίου και στη συνέχεια προφυλακίστηκε στις 28 Μαρτίου.

The Turkish Presidency announced that the arrest of Swedish journalist Joachim Medin was due to charges of "insulting the President of the Republic of Turkey and belonging to a terrorist organization," and not because of his journalistic work. #Turkey #Sweden #JoachimMedin… pic.twitter.com/GCwCFl53jF