Σουηδία: «Απόλυτη προτεραιότητα» η απελευθέρωση του δημοσιογράφου που κρατείται στην Τουρκία

Απόλυτη προτεραιότητα για τη Σουηδία, η απελευθέρωση του δημοσιογράφου Κατζ Τζοακίμ Μεντίν, ο οποίος κρατείται στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, ο Σουηδός δημοσιογράφος, κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και προσβολή του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η σύλληψή του, συνδέεται με διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη τον Ιανουάριο του 2023, κατά την οποία διαδηλωτές κρέμασαν κούκλα που έμοιαζε με τον Τούρκο πρόεδρο έξω από το δημαρχείο της πόλης.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, ο δημοσιογράφος φέρεται να ανήκει σε ομάδα 15 υπόπτων που σχετίζονται με την οργάνωση ή προώθηση της συγκεκριμένης διαμαρτυρίας.

The Turkish Presidency announced that the arrest of Swedish journalist Joachim Medin was due to charges of "insulting the President of the Republic of Turkey and belonging to a terrorist organization," and not because of his journalistic work. #Turkey #Sweden #JoachimMedin… pic.twitter.com/GCwCFl53jF