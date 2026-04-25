ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τουρκία: Ο Ερντογάν απομάκρυνε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία

Ο πρόεδρος της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα εισαγάγει περιορισμούς στην οπλοκατοχή

The LiFO team
The LiFO team
ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΝΟΠΛΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Facebook Twitter
Φωτ. Getty Images
0

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν απέπεμψε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία τον Απρίλιο που προκάλεσαν τον θάνατο εννέα ανθρώπων, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Οκτώ μαθητές ηλικίας 10 και 11 ετών, καθώς και ένας εκπαιδευτικός σκοτώθηκαν όταν έφηβος 14 ετών άνοιξε πυρ σε σχολείο του Καχραμάνμαρας.

Οι ένοπλες επιθέσεις στην Τουρκία

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 14χρονος είχε στην κατοχή του πέντε πυροβόλα όπλα και ήταν γιος πρώην διοικητή της αστυνομίας, ο οποίος συνελήφθη.

Σε άλλη επίθεση στην επαρχία Σανλιούρφα, πρώην μαθητής άνοιξε πυρ στο παλιό του λύκειο και στην συνέχεια αυτοκτόνησε.

Βάσει του προεδρικού διατάγματος, ο υφυπουργός Παιδείας Ναζίφ Γιλμάζ απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και αντικαταστάθηκε από τον Τζιχάντ Ντεμιρλί.

Οι δύο επιθέσεις προκάλεσαν σοκ στην κοινή γνώμη και ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα εισαγάγει περιορισμούς στην οπλοκατοχή.

Διεθνή

Tags

0

