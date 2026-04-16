Ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία: 162 συλλήψεις μετά από αναρτήσεις που εξυμνούσαν την τραγωδία

Μαζικές συλλήψεις στην Τουρκία ακολούθησαν τις αιματηρές επιθέσεις σε σχολεία, μετά από αναρτήσεις στα social media που φέρεται να εξυμνούσαν τα περιστατικά και προκάλεσαν έντονη ανησυχία για τη δημόσια ασφάλεια

The LiFO team
Φωτ. από τις κηδείες των θυμάτων της ένοπλης επίθεσης σε σχολείο στην Τουρκία / Getty Images
Σε μαζικές συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία, μετά από σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φέρεται να εξυμνούσαν τις πρόσφατες αιματηρές επιθέσεις σε σχολεία.

Συνολικά 162 άτομα συνελήφθησαν, με την αστυνομία να κάνει λόγο για περιεχόμενο που «εγκωμιάζει το έγκλημα και τους δράστες» και επηρεάζει αρνητικά τη δημόσια τάξη.

Οι συλλήψεις έρχονται μετά από δύο σοκαριστικά περιστατικά μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Την Τρίτη, επίθεση σε λύκειο στα νοτιοανατολικά της χώρας άφησε πίσω της 16 τραυματίες, ενώ μία ημέρα αργότερα, νέα επίθεση στην πόλη Καχραμανμάρας, στοίχισε τη ζωή σε εννέα ανθρώπους, ανάμεσά τους μαθητές και ένας εκπαιδευτικός.



Σοκ και θλίψη στην Τουρκία για τα θύματα

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία, με εκατοντάδες πολίτες να συγκεντρώνονται σε τελετές αποχαιρετισμού για τα νεαρά θύματα.

Σύμφωνα με τις αρχές, η επίθεση στο Καχραμανμάρας πραγματοποιήθηκε από έναν 14χρονο, ο οποίος φαίνεται να είχε σχεδιάσει την ενέργειά του εκ των προτέρων.

Από την έρευνα προέκυψε ότι είχε στην κατοχή του πολλαπλά όπλα, ενώ σε ψηφιακά του αρχεία εντοπίστηκαν ενδείξεις προετοιμασίας για την επίθεση.

Μετά τα περιστατικά, οι αρχές έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκτός από τις 162 συλλήψεις, δεκάδες ακόμη άτομα τέθηκαν υπό κράτηση για αναρτήσεις που φέρονται να υποκινούν βία ή να διασπείρουν φόβο.

Παράλληλα, επιβλήθηκαν περιορισμοί σε περισσότερους από 1.100 λογαριασμούς, ενώ οι αρχές εξετάζουν περιπτώσεις που σχετίζονται με απειλές για νέες επιθέσεις σε σχολεία.

Με πληροφορίες από BBC

 
