Τουρκία: Ισχυρή έκρηξη στα διυλιστήρια της Νικομήδειας

Έκρηξη σημειώθηκε στα διυλιστήρια Tupras στη Νικομήδεια (Izmit), περίπου 95 χιλιόμετρα ανατολικά της Κωνσταντινούπολης.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες της Τουρκίας.

#BreakingNews An explosion at @tupras Kocaeli refinery has been heard. Thick black smoke can be seen and alert sirens heard. No details so far.pic.twitter.com/6hIvDckM7X