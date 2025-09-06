ΔΙΕΘΝΗ
Στο εδώλιο ξανά ο Εκρέμ Ιμάμογλου - Οι κατηγορίες εις βάρος του

Οι κατηγορίες εις βάρος του Ιμάμογλου και το έκτακτο συνέδριο στις 21 Σεπτεμβρίου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τον τελευταίο χρόνο, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) -βασικός πυλώνας στης αντιπολίτευσης στην Τουρκία- και ο Εκρέμ Ιμάμογλου, βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης.

Το CHP, που αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη της αντιπολίτευσης στο τουρκικό κοινοβούλιο, πέτυχε σημαντική νίκη επί του κόμματος AKP του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές του 2024.Έκτοτε, το κόμμα έχει βρεθεί στο στόχαστρο συλλήψεων και δικαστικών υποθέσεων, με αποκορύφωμα τον Μάρτιο, όταν συνελήφθη και φυλακίστηκε ο δημοφιλής δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου για κατηγορίες διαφθοράς, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Από τον Μάρτιο, ο πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης βρίσκεται στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Σηλυβρίας, την ίδια ώρα που από αξιωματούχους μέχρι απλούς υπαλλήλους, μέλη και εργαζόμενοι του κόμματος έχουν συλληφθεί.

Ο Ιμάμογλου αντιμετωπίζει κατηγορίες, μεταξύ άλλων, της πλαστογραφίας και της διαφθοράς. Την 11η Σεπτεμβρίου θα βρεθεί ξανά στο εδώλιο, όπου καλείται να λογοδοτήσει για «πλαστογραφία» πανεπιστημιακού τίτλου και άλλων εγγράφων. Λίγο πριν συλληφθεί, το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης είχε ακυρώσει το πτυχίο του.

«Δίωξη με πολιτικά κίνητρα» βλέπουν CHR και Ιμάμογλου

Εάν κριθεί ένοχος, ο πρώην δήμαρχος θα έρθει αντιμέτωπος με την απειλή να φυλακιστεί έως οκτώ χρόνια, αλλά και του αποκλεισμού του από κάθε πολιτική δραστηριότητα. Δεν θα του επιτραπεί με αυτό το τρόπο, να θέσει την υποψηφιότητά του στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Το CHP και ο Εκρέμ Ιμάμογλου μιλούν για «δίωξη με πολιτικά κίνητρα». Άλλοι εκτιμούν, ότι πρόκειται για εκδικητική τακτική της κυβέρνησης, επειδή ο ίδιος ο Ιμάμογλου αμφισβητεί εδώ και χρόνια, την εγκυρότητα του πανεπιστημιακού πτυχίου του Ταγίπ Ερντογάν.

Από τότε που ανέλαβε καθήκοντα, ο Ιμάμογλου βρίσκεται όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης. Για ορισμένες υποθέσεις έχει ήδη καταδικαστεί και από τον περασμένο Μάρτιο βρίσκεται στη φυλακή, με την εξέλιξη αυτή να ξεσηκώνει μεγάλες συγκεντρώσεις στην Τουρκία και ιδίως, στην Κωνσταντινούπολη.

Ορισμένες από τις κατηγορίες με τις οποίες έχει έλθει αντιμέτωπος, είναι η διαφθορά και η ανεπίτρεπτη ανάμειξη σε δημόσιο διαγωνισμό. Στην πραγματικότητα αυτό που προκαλεί αντιδράσεις είναι η συνεργασία του κόμματός του, του CHP, με το φιλο-κουρδικό κόμμα DEM στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Παρότι η τουρκική κυβέρνηση έχει εγκαινιάσει μία διαδικασία ειρήνευσης με το PKK και το DEM, η Δικαιοσύνη εξακολουθεί να ερμηνεύει κάθε διασύνδεση με το DEM ως «υποστήριξη της τρομοκρατίας».

Το έκτακτο συνέδριο στις 21 Σεπτεμβρίου

Το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης στην Τουρκία ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει έκτακτο συνέδριο στις 21 Σεπτεμβρίου, μετά την απόφαση δικαστηρίου να αποπέμψει την ηγεσία του στην Κωνσταντινούπολη λόγω κατηγοριών για διαφθορά, όπως επιβεβαίωσε πηγή του κόμματος στο AFP το Σάββατο. Η απόφαση έρχεται εν μέσω αυξανόμενης πολιτικής πίεσης προς το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), μετά την ακύρωση από δικαστήριο, αυτή την εβδομάδα, του αποτελέσματος του επαρχιακού συνεδρίου του CHP στην Κωνσταντινούπολη τον Οκτώβριο του 2023. Η ετυμηγορία οδήγησε στην αποπομπή του επικεφαλής Οζγκιούρ Τσελίκ και άλλων 195 στελεχών.

Περισσότεροι από 900 αντιπρόσωποι του CHP υπέβαλαν την Παρασκευή αίτημα στην τοπική εκλογική επιτροπή της Άγκυρας για την έγκριση του συνεδρίου, σύμφωνα με κομματική πηγή. Το συνέδριο αναμένεται να καθορίσει τη στρατηγική του κόμματος καθώς βρίσκεται αντιμέτωπο με νομική αβεβαιότητα.


Με πληροφορίες από Deutsche Welle, France 24

