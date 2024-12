Τουρκία: Χιλιάδες Σύροι πρόσφυγες μαζεύονται στα σύνορα για να γυρίσουν πίσω

Κατά χιλιάδες Σύροι πρόσφυγες συγκεντρώθηκαν σε δύο συνοριακά περάσματα στη νότια Τουρκία τη Δευτέρα, προσδοκώντας με ανυπομονησία την επιστροφή τους στην πατρίδα τους μετά την πτώση της κυβέρνησης του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Πολλοί πρόσφυγες από τη Συρία έφτασαν στις συνοριακές πύλες Τζιλβεγκιοζού και Οντζούπιναρ τα ξημερώματα, ντυμένοι με κουβέρτες και παλτά. Κάποιοι κατασκήνωσαν στα φράγματα της συνοριακής διάβασης, ζεσταίνονταν με αυτοσχέδιες φωτιές ή ακουμπούσαν στο κρύο έδαφος. Οι συνοριακές διελεύσεις αντιστοιχούν στις πύλες Bab al-Hawa και Bab al-Salameh στη συριακή πλευρά των συνόρων.

Μεταξύ εκείνων που περίμεναν στο Τζιλβεγκιοζού ήταν και ο 28χρονος Muhammed Zin που εξέφρασε ενθουσιασμό για την προοπτική να επιστρέψει στην πατρίδα του. Έφυγε από τη Δαμασκό το 2016 και ζει και εργάζεται στην Κωνσταντινούπολη. «Ο Άσαντ μας πυροβολούσε, μας σκότωνε», είπε στο Associated Press. «Θα επιστρέψω στη Συρία τώρα. Δόξα τω Θεώ, ο πόλεμος τελείωσε», είπε.

Ο Seer Ali, 18, ο οποίος έφυγε από τη Δαμασκό πριν από έξι χρόνια, εργαζόταν στην κοντινή πόλη Γκαζιάντεπ για να συντηρήσει τη μητέρα και τα αδέρφια του στο σπίτι. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ χαρούμενοι. Όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι, όλοι εμείς οι Σύροι εδώ είμαστε πολύ χαρούμενοι», είπε. «Όλοι θα επιστρέψουν, κανείς δεν θα μείνει εδώ. Θα πάνε όλοι στις οικογένειές τους».

Τούρκοι αξιωματούχοι δεν έχουν πει πόσοι Σύροι έχουν επιστρέψει μετά την πτώση του Άσαντ. Οι αρχές δημιούργησαν ένα σημείο ελέγχου περίπου πέντε χιλιόμετρα (3 μίλια) από το Τζιλβεγκιοζού, επιτρέποντας μόνο σε Σύρους με επαρκή έγγραφα να προχωρήσουν στη συνοριακή πύλη, ανέφερε η τηλεόραση HaberTurk.

