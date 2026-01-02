Τουρκία: Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου διαδήλωσαν ανήμερα Πρωτοχρονιάς για τη Γάζα

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν χθες Πέμπτη (1/1) σε πορεία στην Κωνσταντινούπολη σε ένδειξη υποστήριξης στους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας, ανεμίζοντας παλαιστινιακές και τουρκικές σημαίες και καλώντας να τερματιστεί η βία στον θύλακα που έχει υποστεί τεράστια καταστροφή.

Οι διαδηλωτές, παρά το έντονο κρύο, έκαναν πορεία ως τη γέφυρα του Γαλατά, όπου οργανωνόταν συγκέντρωση με κεντρικό σύνθημα «δεν θα μείνουμε σιωπηλοί, δεν θα ξεχάσουμε την Παλαιστίνη», όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP).

Πάνω από 400 οργανώσεις της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών ήταν παρούσες στην κινητοποίηση, ανάμεσα στους διοργανωτές της οποίας ήταν ο Μπιλάλ Ερντογάν, ο νεότερος γιος του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Israel’s decision to ban 37 international NGOs is seen as devastating by Palestinians who heavily rely on aid amid blockade of essential goods. Ashraf Shannon reports pic.twitter.com/83ef6QR06r — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 1, 2026

📍#İstanbul



Bugün Gazze için yükselen vicdan çağrısının daha gür duyulması, adalet talebinin sınırları aşarak insanlığın ortak sesi hâline gelmesi için bir aradaydık!



Bu duruş; zulme karşı susmayan, zalim karşısında yılmayan, mazlumun onurunu savunanların tarihe düştüğü nottur!… pic.twitter.com/RWwFmfVqR5 — Bahadır Yenişehirlioğlu (@Yenisehirlioglu) January 1, 2026

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην τουρκική αστυνομία και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, κάπου 500.000 άνθρωποι πήραν μέρος στην κινητοποίηση αυτή, κατά τη διάρκεια της οποίας εκφωνήθηκαν διάφορες ομιλίες και τραγουδιστής με καταγωγή από τον Λίβανο, ο Μάχερ Ζάιν, ερμήνευσε το τραγούδι «Free Palestine».

«Προσευχόμαστε το 2026 να φέρει καλοτυχία σε όλο το έθνος μας και στους καταπιεσμένους Παλαιστίνιους», είπε ο Μπιλάλ Ερντογάν.

In pictures: Hundreds of thousands across Turkish society pour into the streets of Istanbul, uniting in a massive show of solidarity with Palestinians pic.twitter.com/kLJPSFH3kV — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 1, 2026

Η Τουρκία, η κυβέρνηση της οποίας συγκαταλέγεται σε αυτές που επέκριναν με έντονο τρόπο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία, που έβαλε τέλος στον καταστροφικό πόλεμο που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Όμως η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου, παραμένει επισφαλής, με τις δυο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για κατάφωρες παραβιάσεις των όρων της συμφωνίας, ενώ η ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακο συνεχίζει να είναι κρίσιμη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Το Ισραήλ απαγορεύει την πρόσβαση 37 ΜΚΟ στη Γάζα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Τραμπ υποδέχτηκε τον Νετανιάχου με επαίνους και εξαπέλυσε απειλές προς τη Χαμάς