Ο Τραμπ υποδέχτηκε τον Νετανιάχου με επαίνους και εξαπέλυσε απειλές προς τη Χαμάς

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε σήμερα στη Φλόριντα τον Μπενιαμίν Νετανιάχου προκειμένου να συνομιλήσουν σε ό,τι αφορά στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την άφιξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Τραμπ εμφανίστηκε πολύ υποστηρικτικός απέναντι στον σύμμαχό του, μολονότι κάποιοι από τους συμβούλους του λένε ότι καθυστερεί να εφαρμόσει ορισμένα από τα σημεία της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που υπέγραψε τον Οκτώβριο.

Ο Τραμπ είπε ότι θέλει να περάσει το συντομότερο δυνατόν στη δεύτερη φάση της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς αλλά προηγουμένως «θα πρέπει να αφοπλιστεί» η παλαιστινιακή οργάνωση.

«Η Χαμάς θα λάβει ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να αφοπλιστεί», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου, «και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό».

«Αν όμως δεν αφοπλιστούν – όπως έχουν συμφωνήσει να κάνουν, γιατί το έχουν συμφωνήσει – τότε θα υπάρξουν σοβαρότατες συνέπειες γι’ αυτούς. Και δεν το θέλουμε αυτό. Όμως πρέπει να αφοπλιστούν μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε ο ίδιος.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γιατί έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες Παλαιστίνιοι ενώ ισχύει εκεχειρία στη Γάζα;

«Αισθάνομαι ότι αν είχατε τον λάθος πρωθυπουργό, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε» είπε ο Τραμπ, στις επαινετικές δηλώσεις του για τον Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι ελπίζει πως το Ισραήλ θα τα πάει καλά με τη Συρία, αν και η κυβέρνηση του Νετανιάχου παραβιάζει διαρκώς την εδαφική ακεραιότητα της γειτονικής χώρας αφότου ανατράπηκε ο πρώην πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ, πέρσι τον Δεκέμβριο.

«Επίκειται απονομή χάριτος στον Νετανιάχου»

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ του είπε ότι σχεδιάζει να δώσει χάρη στον Νετανιάχου, ο οποίος κατηγορείται για διαφθορά. «Είναι πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου που είναι ήρωας. Πώς να μην του δώσεις χάρη; Μίλησα στον πρόεδρο (…) είπε ότι επίκειται» είπε στους δημοσιογράφους.

🚨BREAKING: Trump announces he has lobbied the president of Israel to give a full pardon to Benjamin Netanyahu and a “pardon is on its way.”



You’re looking at two disgusting criminals obsessed with evading accountability.

pic.twitter.com/5Q8qw8Yq79 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) December 29, 2025

Το γραφείο του Χέρτσογκ, όταν ρωτήθηκε για το θέμα, απάντησε ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος δεν έχει μιλήσει με τον Τραμπ αφού του υπέβαλε το αίτημα για χάρη στον Νετανιάχου, πριν από πολλές εβδομάδες. Τότε, ο Χέρτσογκ είχε μιλήσει με έναν εκπρόσωπο του Τραμπ και του εξήγησε ότι οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί με βάση τις προκαθορισμένες διαδικασίες.

Ο Νετανιάχου είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός του Ισραήλ που κατηγορείται για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης. Το δικό του αίτημα για χάρη υποβλήθηκε στις 30 Νοεμβρίου και σε αυτό υποστηρίζει ότι οι συχνές εμφανίσεις του στο δικαστήριο δυσχεραίνουν την ικανότητά του να κυβερνήσει και ότι η απονομή χάρης εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα.

Το αίτημά του προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση που λέει ότι η απονομή χάρης εν μέσω της δίκης θα συνιστούσε κατάφωρη παραβίαση του κράτους δικαίου. Με βάση την ισραηλινή νομοθεσία, ο πρόεδρος του Ισραήλ έχει το δικαίωμα να δίνει χάρη σε καταδίκους. Δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο όπου κάποιος να έχει πάρει χάρη ενώ ακόμη δικάζεται.

Με πληροφορίες από Guardian,Reuters