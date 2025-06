Μεγάλη φωτιά στην Τουρκία: Απειλούνται σπίτια και μια βιομηχανική ζώνη στη Σμύρνη

Η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με δεκάδες μέτωπα φωτιάς που απειλούν επαρχίες στα δυτικά και την πόλη της Σμύρνης.

Μεγάλες δασικές πυρκαγιές βρίσκονται εκτός ελέγχου και απειλούν κατοικημένες περιοχές, ενώ απειλείται από άλλο μέτωπο στο Γκαζιεμίρ, βιομηχανική ζώνη του Οτοκέντ.

Περίπου στις 13.00, ξέσπασε μεγάλη φωτιά στην περιοχή ανάμεσα στις περιφέρειες Σεφεριχισάρ και Μεντερές, νότια και νοτιοδυτικά της επαρχίας της Σμύρνης. Το μέτωπο επεκτάθηκε ραγδαία καθώς το ενίσχυσαν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν με ταχύτητα 70-117 χιλιομέτρων την ώρα, όπως είπε ο κυβερνήτης της επαρχίας Σουλεϊμάν Ελμπάν.

Οι ισχυροί άνεμοι στάθηκαν εμπόδιο στις ενισχύσεις από αέρος και τα πυροσβεστικά ελικόπτερα δεν κατάφεραν να παρέμβουν. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, μόλις δύο αεροσκάφη μπόρεσαν να προχωρήσουν σε ρίψεις, βοηθώντας τις χερσαίες δυνάμεις.

Πληροφορίες από τουρκικά μέσα, κάνουν λόγο για εκκένωση πέντε συνοικιών εκκενώθηκαν στην περιοχή του Σεφεριχισάρ, όπου η φωτιά απειλεί να φτάσει στα σπίτια.

A fast-spreading forest fire has broken out in Orhanlı, Seferihisar district, İzmir, Turkey.



Strong winds are fueling its rapid growth, raising serious concerns for nearby areas. Firefighting efforts are ongoing. pic.twitter.com/j8xU3nlH2e