Τουρκία: Διαδηλωτής ντυμένος Πίκατσου τρέπεται σε φυγή από την αστυνομία

Σε μια εικόνα που κάνει τον γύρο του κόσμου και έχει ήδη χαρακτηριστεί ως «πολιτικό θέατρο με άρωμα ποπ κουλτούρας», διαδηλωτής ντυμένος με φουσκωτή στολή Πίκατσου εθεάθη να τρέπεται σε φυγή από τις τουρκικές αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια μαζικής διαμαρτυρίας στην Αττάλεια.

Χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στη διαδήλωση της Τετάρτης, αντιδρώντας στη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου στις 19 Μαρτίου. Ο Ιμάμογλου, ο οποίος θεωρείται ο ισχυρότερος πολιτικός αντίπαλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενόψει των εκλογών του 2028, κατηγορείται για διαφθορά και σχέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις — κατηγορίες τις οποίες υποστηρικτές του θεωρούν πολιτικά υποκινούμενες.

Σύμφωνα με το Reuters, από την έναρξη των πανεθνικών κινητοποιήσεων έχουν συλληφθεί σχεδόν 1.900 άτομα. Περίπου 500 έχουν αφεθεί ελεύθερα, ενώ πάνω από 660 παραμένουν υπό κράτηση. Τουλάχιστον 150 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά.

🇹🇷 #BREAKING | Pikachu was spotted fleeing from the police during anti-Erdoğan protests in Turkey. pic.twitter.com/NhTgV7FqHe — Universal News (@universalnewsx) March 27, 2025

Η στιγμή που ο διαδηλωτής με τη στολή του Πίκατσου τρέχει για να ξεφύγει από την αστυνομία, καταγράφηκε σε βίντεο από τον Ισμαήλ Κοτσερόγλου, φωτορεπόρτερ στο Πανεπιστήμιο Ακντενίζ της Αττάλειας. Ο ίδιος δημοσίευσε στα social media ότι ο «Πίκατσου της διαμαρτυρίας» εμφανίστηκε στις κινητοποιήσεις τόσο την Τρίτη όσο και τις επόμενες δύο νύχτες, προσδίδοντας έναν απροσδόκητο τόνο στη σοβαρότητα των γεγονότων.

Pikachu amidst the ongoing protests in Turkey. This is real by the way. pic.twitter.com/gDdrWJGNlt — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) March 27, 2025

Η εικόνα έγινε viral, με χρήστες των social media να σχολιάζουν ότι «το γεγονός πως δεν ήξερα για τις διαδηλώσεις στην Τουρκία μέχρι να δω τον Πίκατσου να τρέχει, δείχνει τη δύναμη των memes».

Pretty sure Turkish Pikachu is the most famous protester in the world right now.pic.twitter.com/zuaBYL3HYT — Daily Turkic (@DailyTurkic) March 27, 2025

Δεν ήταν όμως ο μόνος. Την περασμένη εβδομάδα, σε άλλη διαμαρτυρία στην Τουρκία, εντοπίστηκε και διαδηλώτρια με στολή φουσκωτού δεινοσαύρου, προσδίδοντας συμβολικά στοιχεία πολιτικής ειρωνείας και δημιουργικής αντίστασης σε μια εξαιρετικά τεταμένη πολιτική συγκυρία.

Η τουρκική κοινωνία συνεχίζει να αναζητά τρόπους έκφρασης και διαμαρτυρίας — και ο Πίκατσου φαίνεται πως εξελίχθηκε σε απροσδόκητο σύμβολο αυτής της νέας κουλτούρας πολιτικής