Τουρκία: Διαδηλώσεις για τη σύλληψη δημάρχου - «Απώτατος στόχος ο Ιμάμογλου», λενε οι κεμαλιστές

Τα κόμματα της τουρκικής αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν την Πέμπτη για την «πολιτικά υποκινούμενη» σύλληψη ενός δημάρχου της αντιπολίτευσης για φερόμενες σχέσεις με το χαρακτηρισθέν ως τρομοκρατική οργάνωση Λαϊκό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

Ο Αχμέτ Οζέρ, 64 ετών, δήμαρχος του επιμέρους δήμου Εσένγιουρτ, που ανήκει στον μητροπολιτικό δήμο Κωνσταντινούπολης, ο οποίος ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνελήφθη νωρίς την Τετάρτη με την κυβέρνηση της Τουρκίας να διορίζει αμέσως έμπιστό της ως αντικαταστάτη της.

Τόσο το CHP όσο και το DEM, το κύριο φιλοκουρδικό κόμμα - το οποίο αποκάλεσε τη σύλληψή του Οζέρ ως «πολιτικό πραξικόπημα» - είχαν καλέσει τον κόσμο να διαδηλώσει έξω από το δημαρχείο του Εσένγιουρτ. Αλλά η τοποθεσία των διαδηλώσεων έπρεπε να αλλάξει αφότου η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και απαγόρευσε τις διαδηλώσεις, με περίπου χίλιους διαδηλωτές να συγκεντρώνονται σε μια πλατεία αρκετά χιλιόμετρα μακριά. «Ο εντολοδόχος που διορίστηκε από την κυβέρνηση θα φύγει, αλλά εμείς θα μείνουμε!» φώναζε το πλήθος, ανοίγοντας πανό και σημαίες.

