Δεν θα πάει στην σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (COP26) που αναμένεται να διεξαχθεί στη Σκωτία τον Νοέμβριο, η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Όπως αναφέρει η ίδια σε ανάρτησή της στο Twitter, ο λόγος είναι οι ανησυχίες που έχει, ότι η ανισότητα στην πρόσβαση των χωρών σε εμβόλια κατά του κορωνοϊου, θα έχει ως αποτέλεσμα πολλές χώρες να μην μπορέσουν να συμμετάσχουν.

«Η ανισότητα και η κλιματική αδικία είναι ήδη στην 'καρδιά' της κλιματικής κρίσης», έγραψε η 18χρονη Τούνμπεργκ στο Twitter.

«Αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να εμβολιαστούν και να ταξιδέψουν ώστε να εκπροσωπηθούν ισότιμα, αυτό δεν είναι δημοκρατικό και θα επιδεινώσει το πρόβλημα».

Η Τούνμπεργκ επέκρινε εκείνες τις χώρες που όπως είπε είναι απρόθυμες να μοιραστούν εμβόλια με εκείνες που έχουν μικρή πρόσβαση σε αυτά.

«Φυσικά και θα ήθελα να συμμετάσχω στη #COP26 της Γλασκώβης», έγραψε σε ένα tweet.

Of course I would love to attend the Glasgow #COP26 But not unless everyone can take part on the same terms. Right now many countries are vaccinating healthy young people, often at the expense of risk groups and front line workers (mainly from global south, as usual...). Thread-> https://t.co/pr1u7TeZxn

And a digital solution is of course far from optimal. High speed internet connection and access to computers is extremely unequal in the world.

In that case we would lack representation from those whose voices need to be heard the most when it comes to the climate crisis.