Φιλαδέλφεια: «Φοβάμαι πλέον να πετάξω» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες μετά τη συντριβή αεροσκάφους

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Φιλαδέλφεια, όταν ένα μικρό ιατρικό αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας τον θάνατο επτά ατόμων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ανθρώπων. Οι κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, περιγράφοντας σκηνές απόλυτης καταστροφής.

Η Ντελόρες, κάτοικος της περιοχής, βγήκε από το σπίτι της αμέσως μετά τη συντριβή και ήρθε αντιμέτωπη με φρικτές εικόνες. «Υπήρχε ένα κομμάτι του αεροσκάφους μπροστά από τα σκαλοπάτια μου και φλεγόταν. Νόμιζα πως το σπίτι μου καιγόταν», δήλωσε στο CBS Philadelphia. Προσπαθώντας να σώσει το κατοικίδιό της, έπεσε από τη σκάλα και όταν τελικά κατάφερε να βγει από την πίσω πόρτα, είδε τη γειτονική κατοικία να έχει παραδοθεί στις φλόγες.

A man just WALKED OUT OF THE FLAMES during the immediate aftermath of a Philadelphia plane crash. https://t.co/bWEnMYmnhX

«Ο γείτονάς μου έσβησε τη φωτιά μπροστά στην πόρτα, αλλά όταν βγήκα, υπήρχαν ανθρώπινα μέλη στη στέγη, κομμάτια του αεροσκάφους παντού. Ήταν τρομακτικό», πρόσθεσε με εμφανή τα σημάδια σοκ.

Ο πολιτειακός εκπρόσωπος Τζάρεντ Σόλομον, που έφτασε στο σημείο, περιέγραψε ένα σκηνικό ερημιάς και απόλυτης σιωπής, διαταραγμένης μόνο από τις σειρήνες των σωστικών συνεργείων. «Οι δρόμοι που συνήθως σφύζουν από ζωή ήταν άδειοι. Καταστήματα κλειστά, αυτοκίνητα καμένα. Ήταν μια πολύ δύσκολη εικόνα», ανέφερε.

Το πρωί του Σαββάτου, κάτοικοι επέστρεψαν στον τόπο της συντριβής, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της καταστροφής. Ο Τ’Τσάλα Μπρούκερ, κάτοικος της πόλης, άφησε λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων. «Αυτό που συνέβη εδώ μας επηρεάζει όλους. Θέλω οι οικογένειες των θυμάτων να ξέρουν πως δεν είναι μόνες», δήλωσε.

🚨BREAKING: A small plane fell out of the sky in Northeast Philadelphia.



