Τορόντο: Γιατί αναποδογύρισε το αεροσκάφος κατά την προσγείωση - «Κρεμασμένοι σαν νυχτερίδες»

Οι ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη όταν αεροσκάφος της Delta Air Lines ανετράπη κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο τη Δευτέρα.

Δεν είναι σαφές τι πήγε τόσο καταστροφικά λάθος όταν το αεροπλάνο, που μετέφερε 76 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος, προσέγγισε τον αεροδιάδρομο.

Τι συνέβη όταν το αεροπλάνο συνετρίβη

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα τη Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου (21:00 ώρα Ελλάδας).

Επρόκειτο για ένα αεροπλάνο τύπου CRJ-900, το οποίο εκτελούσε την πτήση DL4819 της Delta Air Lines, από την πόλη Μινεάπολη των ΗΠΑ με προορισμό το Τορόντο.

Κατά την προσγείωσή του, το αεροπλάνο φαίνεται ότι χτύπησε στον διάδρομο προσγείωσης, γλίστρησε για κάποια απόσταση και στη συνέχεια αναποδογύρισε, παρατήρησε ο Νταν Ρόναν, δημοσιογράφος και πιλότος με άδεια από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ, ο οποίος μίλησε στο BBC News.

Πλάνα που περιήλθαν στην κατοχή του TMZ έδειξαν μέρος του αεροσκάφους να τυλίγεται στις φλόγες λίγο μετά την πρόσκρουση, με τους πυροσβέστες να σπεύδουν να τις σβήσουν.

Clearist footage showing the crash moment of Delta - Endevoir Air CRJ-900 Flight DL4819 from Minneapolis (MSP) to Toronto (YYZ) with registration N932XJ.

We will share the reports as soon as available. pic.twitter.com/4XRAdJt3c0 — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) February 18, 2025

Ένας από τους επιβάτες, ο Πιτ Κάρλσον, δήλωσε στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CBC ότι επρόκειτο για «ένα πολύ ισχυρό γεγονός», κάνοντας αναφορά στον εκκωφαντικό ήχο από «σκυρόδεμα και μέταλλο» τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Ο ίδιος και άλλοι επιβαίνοντες βρέθηκαν να αιωρούνται ανάποδα στα καθίσματα τους. Ένας από αυτούς δήλωσε ότι «ήμασταν ανάποδα, κρεμασμένοι σαν νυχτερίδες. Μερικοί άνθρωποι ήταν κάπως κρεμασμένοι και χρειάζονταν βοήθεια... και άλλοι κατάφεραν να κατέβουν μόνοι τους.»

Κάθε ένας από τους 80 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος επέζησαν. Υπήρξαν 18 τραυματισμοί, εκ των οποίων μόνος ένας μικρός αριθμός θεωρείται σοβαρός. Η Delta Airlines υποσχέθηκε ότι θα δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Πώς αναποδογυρίζει ένα αεροπλάνο

Μιλώντας στο BBC, ο Νταν Ρόναν εξήγησε ότι η δεξιά πτέρυγα του αεροσκάφους ενδέχεται να χτύπησε τον διάδρομο προσγείωσης ή κάποιο αντικείμενο σε αυτόν, όπως ένα φως.

Οι καιρικές συνθήκες μπορεί επίσης να έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του αεροδρομίου δήλωσε ότι ο διάδρομος ήταν στεγνός τη στιγμή του συμβάντος.

Οι αρχές του αεροδρομίου είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι αν και η βαριά χιονόπτωση είχε σταματήσει, υπήρχαν «ψυχρές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι».

Καθώς το αεροπλάνο άρχισε την προσέγγισή του στον αεροδιάδρομο, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ενημέρωσαν τους πιλότους για ριπές ταχύτητας 61 χιλιομέτρων/ώρα, μετέδωσε το CNN.

Ο Μάρκο Τσαν, πρώην πιλότος και ανώτερος λέκτορας στο Buckinghamshire New University στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε στο BBC ότι το αεροσκάφος φαίνεται πώς προσγειώθηκε πρώτα με τον ένα τροχό, γεγονός που μπορεί να προκάλεσε την κατάρρευση του συστήματος προσγείωσης κατά την πρόσκρουση. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει το αεροσκάφος να χτυπήσει το δεξί φτερό στο διάδρομο προσγείωσης, με αποτέλεσμα την ανατροπή του.

Πώς επέζησαν όλοι όσοι επέβαιναν στο αεροπλάνο

«Το ότι επιβίωσαν όλοι οι επιβάτες είναι πραγματικά εκπληκτικό», είπε ο Ρόναν στο BBC, επισημαίνοντας ότι η άτρακτος του αεροπλάνου είχε παραμείνει άθικτη.

Υπογράμμισε επίσης τη σημασία των ειδικών καθισμάτων 16G του αεροπλάνου, τα οποία, όπως είπε, ήταν «σχεδιασμένα να απορροφούν μεγάλη σύγκρουση».

Άλλοι σχολιαστές χαιρέτισαν επίσης τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του αεροσκάφους. Ο αναλυτής του CNN και πρώην επιθεωρητής της FAA, Ντέιβιντ Σούσι, δήλωσε ότι το αεροπλάνο διαλύθηκε όπως έπρεπε, με την αποκόλληση των φτερών να εμποδίζει το σχίσιμο της ατράκτου.

Wow. New footage from inside the latest Delta crash in Toronto.



We need a strong FAA, better inspections, and to STOP firing airline support staff!!!!!! pic.twitter.com/VIXvLHu5NA — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) February 17, 2025

Ο Γγκράχαμ Μπρέιθγουεϊτ, καθηγητής ασφάλειας και διερεύνησης ατυχημάτων στο Πανεδπιστήμιο Cranfield του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε ότι τα αεροπλάνα σχεδιάστηκαν επίσης έτσι ώστε οι επιβάτες που εμπλέκονται σε ατύχημα να μην έρθουν σε επαφή με αντικείμενα που είναι πιθανό να προκαλέσουν τραυματισμό.

«Ακόμα και ο σχεδιασμός της πλάτης του καθίσματος ή του τραπεζιού είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο εξετάζουμε το πώς αυτός ο χώρος κατασκευάζεται για την επιβίωση (των επιβατών)», δήλωσε στο BBC.

«Και η ζώνη ασφαλείας που έχουν οι άνθρωποι είναι τόσο σημαντική - αυτό είναι το απόλυτο πράγμα που εμποδίζει τους ανθρώπους από το να εκσφενδονίζονται στην καμπίνα», πρόσθεσε.

Εύσημα δόθηκαν επίσης στους αεροσυνοδούς για τη γρήγορη εκκένωση όλων των επιβατών από το αναποδογυρισμένο αεροπλάνο. Τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης στο έδαφος χαρακτηρίστηκαν «ηρωικά» από τον επικεφαλής του αεροδρομίου, αφού έφτασαν στο σημείο της συντριβής μέσα σε λίγα λεπτά.

A Delta flight carrying roughly 80 passengers from Minnesota appears to have crash landed at Toronto Pearson Airport. No casualties have been reported as of this time. Numerous photos and videos have been released showing passengers safely exiting the plane, which flipped upside… pic.twitter.com/YWjztVufla — MeidasTouch (@MeidasTouch) February 17, 2025

Ακόμη, ο Κάρλσον, ένας από τους επιβαίνοντες στο αεροσκάφος, υποστήριξε ότι οι ίδιοι οι επιβάτες συνεργάστηκαν πολύ αποτελεσματικά. «Αυτό που είδα ήταν ότι όλοι στο αεροπλάνο ξαφνικά ήρθαν πολύ κοντά όσον αφορά το πώς να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, πώς να παρηγορήσει ο ένας τον άλλον», είπε.

Με πληροφορίες από BBC

