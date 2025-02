Τορόντο: Η στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους - Πώς εκκένωσαν οι επιβάτες

Τουλάχιστον 18 τραυματισμούς προκάλεσε η συντριβή αεροπλάνου στο Τορόντο, που μετέφερε 80 άτομα και κατέπεσε χθες στο αεροδρόμιο Πίρσον.

Βίντεο που κατέγραψαν το συμβάν, δείχνουν το αεροσκάφος της Delta Air Lines να πέφτει απότομα στο έδαφος, με αποτέλεσμα να προκληθεί μικρή έκρηξη και το αεροσκάφος να αναποδογυρίσει. Το αεροπλάνο φάνηκε να γλιστρά επάνω στη χιονισμένη άσφαλτο και μερικά δευτερόλεπτα μετά, το επιβατικό κοινό και το προσωπικό, άρχισαν να εξέρχονται.

Επιβάτες της πτήσης που μόλις είχαν επιβιώσει από τη συντριβή, κατέγραψαν τη στιγμή της εκκένωσης του αεροπλάνου από το πλήρωμα, κατά την οποία επικρατούσε μεγάλη σύγχυση.

