Τομ Κρουζ, «Χρυσός Εξερευνητής», Billie Eilish: Όλα όσα είδαμε στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι

«Είναι μεσάνυχτα. Το μισό Παρίσι κάνει έρωτα στο άλλο μισό». Αυτή η ατάκα από την ταινία Ninotchka (1939) με πρωταγωνίστρια την Γκρέτα Γκάρμπο θα μπορούσε να αποτυπώσει ιδανικά την οργασμική - αλλά και δυστοπική - τελετή λήξης που μας προσέφερε απλόχερα το Παρίσι.

Σε αυτό το συναίσθημα, συνέβαλε αναμφίβολα το 40λεπτο σόου, σχεδιασμένο με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια από τον Τομά Ζολί. Τον ίδιο άνθρωπο, δηλαδή, που μας χάρισε την τελετή έναρξης στον Σηκουάνα, η οποία θα συζητιέται για τα επόμενα 100 χρόνια.

Η τελετή λήξης πραγματοποιήθηκε στο Stade de France, ένα στάδιο 80.000 θέσεων που, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, φιλοξένησε τους αγώνες στίβου και τα τουρνουά ράγκμπι των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού είχαν θέσει ψηλά τον πήχη μετά από μια εντυπωσιακή τελετή έναρξης, η οποία συμπεριλάμβανε καλλιτέχνες όπως η Lady Gaga και η Celine Dion, αλλά και ξενάγηση σε κάθε εμβληματικό σημείο του Παρισιού κατά μήκος του Σηκουάνα. Παρόλο που η τελετή λήξης πραγματοποιήθηκε σε μια τυπική, καυτή μέρα του καλοκαιριού- σε αντίθεση με τη βροχερή τελετή έναρξης - προσέφερε επίσης στιγμές που θα συζητηθούν για καιρό και θα μνημονευτούν ξανά στο Λος Άντζελες το 2028.

Το μόνο ίσως που άφησε αρνητική εντύπωση ήταν η παρουσίαση των αθλητών. Οι νικητές των φετινών αγώνων πιθανώς να άξιζαν πολύ μεγαλύτερη προβολή από αυτήν που έλαβαν, και οι αθλητές που συμμετείχαν στην παρέλαση φάνηκαν χαμένοι, χωρίς να αποδοθεί ο απαιτούμενος σεβασμός στη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση που επέδειξαν τις τελευταίες εβδομάδες. Η πρώτη ώρα της τελετής κύλησε σχεδόν μονότονα, μέχρι δηλαδή την παρουσίαση του «Records» από τον Τομά Ζολί.

Η τελετή άνοιξε με τη Γαλλίδα τραγουδοποιό Zaho de Sagazan, η οποία ερμήνευσε το θρυλικό γαλλικό τραγούδι «Sous le Ciel de Paris» της Εντίθ Πιάφ στον καταπράσινο Κήπο του Κεραμεικού, όπου βρισκόταν το «Ολυμπιακό Καζάνι», ένα αερόστατο φωτισμένο από την Ολυμπιακή Φλόγα. Συνοδεύτηκε από τη χορωδία της Ακαδημίας Haendel-Hendrix.

Μετά την παρέλαση των αθλητών, ένας αγκαθωτός «Χρυσός Εξερευνητής» και η παράξενη κουκουλοφόρα φιγούρα που γνωρίσαμε στην τελετή έναρξης, κατέβηκαν από την κορυφή του σταδίου εκπροσωπώντας το Πνεύμα της Βαστίλης, ώστε να δοξαστούν οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες, Παράλληλα απέτισε φόρο τιμής στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στη Νίκη της Σαμοθράκης (που απεικονίζεται στα μετάλλια) και στον θεό Απόλλωνα. Η ελληνική σημαία εμφανίστηκε στην τελετή για να θυμίσει τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, την αρχαία Ελλάδα, με τον ελληνικό ύμνο να ακούγεται σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εκτέλεση.

Ο Ζολί είχε δηλώσει προηγουμένως ότι το σόου είχε σχεδιαστεί, ώστε να ταξιδέψει τους θεατές στον χρόνο - μπροστά και πίσω - εξερευνώντας τις απαρχές της ανθρωπότητας για να δοξαστεί τόσο η δημιουργία των Αγώνων όσο και η αναβίωσή τους από τον Πιερ ντε Κουμπερτέν, τον πατέρα των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, στα τέλη του 19ου αιώνα. Άλλωστε, τι θα γινόταν ένας πλανήτης χωρίς Ολυμπιακούς Αγώνες κάθε τέσσερα χρόνια;

Η παρουσία του «Χρυσού Εξερευνητή» συνοδεύτηκε από τον Alain Roche, ο οποίος έπαιζε ένα κατακόρυφα αναρτημένο πιάνο, φορώντας ένα παλτό φτιαγμένο από καρούλια ταινιών VHS. Το σκηνικό απεικόνιζε ένα δυστοπικό σενάριο όπου οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν υπήρχαν, συνεπώς οι Ολυμπιακοί κύκλοι έπρεπε να ανακαλυφθούν εκ νέου. Όταν οι κύκλοι τελικά επανενώθηκαν στον αέρα, το κοινό ξέσπασε σε θερμό χειροκρότημα και ζητωκραυγές.

Οι Phoenix, η γαλλική indie μπάντα με frontman τον τραγουδιστή Thomas Mars - σύζυγο της Σοφία Κόπολα και πατέρα της Ρόμις Μαρς - ανέβηκαν στη σκηνή του Stade de France για να ερμηνεύσουν τα «Lisztomania», «If I Ever Feel Better» και «1901». Παρά τις προειδοποιήσεις προς τους αθλητές να εκκενώσουν τη σκηνή, πολλοί παρέμειναν για να τραγουδήσουν μαζί και να βγάλουν selfies.

Μαζί με τους Phoenix ήταν η Βελγίδα τραγουδίστρια Angèle και ο Γάλλος DJ Kavinsky, που ερμήνευσαν το «Nightcall». Επίσης, εμφανίστηκε η γαλλική μπάντα Air, για μια εκτέλεση του "Playground Love" με τον Mars. Ο Καμποτζιανός ράπερ VannDa ερμήνευσε το «If I Ever Feel Better» και ο τραγουδιστής των Vampire Weekend, Έζρα Κένινγκ, ενώθηκε με τους Phoenix για το τραγούδι τους του 2022, «Tonight». Στο τέλος του σετ, ο Mars πήδηξε στο πλήθος, ενώ το κονφετί έπεφτε στη σκηνή.

Σε ένδειξη τιμής προς τους επόμενους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι θα διεξαχθούν στο Λος Άντζελες το 2028, η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, παρέδωσε την Ολυμπιακή σημαία στη δήμαρχο του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, συνοδευόμενη στη σκηνή από την Αμερικανίδα αθλήτρια της γυμναστικής, Σιμόν Μπάιλς, η οποία κέρδισε τρία χρυσά μετάλλια και ένα ασημένιο στο Παρίσι φέτος. Λίγο αργότερα, η H.E.R. εμφανίστηκε για να ερμηνεύσει τον «The Star-Spangled Banner» με την χαρακτηριστική της κιθάρα.

Στη συνέχεια, ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ, ο Τομ Κρουζ, πέταξε από την οροφή του σταδίου. Αφού χαιρέτησε μερικούς από τους θαυμαστές του, ανέβηκε σε μια μοτοσικλέτα, κρατώντας την Ολυμπιακή σημαία, και έφυγε μέσα στη νύχτα. Η ζωντανή μετάδοση κόπηκε για λίγο, ώστε να προβληθεί ο Τομ Κρουζ να οδηγεί, να κάνει sky-diving και να ταξιδεύει προς το Λος Άντζελες, όπου στην πινακίδα του «Hollywood» είχαν προστεθεί πια οι Ολυμπιακοί κύκλοι. Στο βίντεο, μεταξύ άλλων, εμφανίστηκε και ο επί τέσσερις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης, Μάικλ Τζόνσον.

Ακολούθησε ένα μεγάλο, old school πάρτι στην παραλία της Venice Beach, συνεχίζοντας τις εορταστικές εκδηλώσεις. Μερικά από τα μεγαλύτερα μουσικά ονόματα του Χόλιγουντ εμφανίστηκαν για να τραγουδήσουν στο κοινό. Οι Red Hot Chili Peppers έδωσαν μια δυνατή ερμηνεία του «Can’t Stop». Η Billie Eilish και ο αδερφός της Finneas, ντυμένοι και οι δύο με Polo Ralph Lauren, ερμήνευσαν τη μεγάλη τους επιτυχία «Birds of a Feather». Για να ολοκληρωθεί το σόου, ο Snoop Dogg ερμήνευσε το «Drop It Like It’s Hot» και εν συνεχεία το «The Next Episode» μαζί με τον Dr. Dre, μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της βραδιάς (είχαν διαρρεύσει τα ονόματα των περισσότερων).

Ο Γάλλος κολυμβητής, Λεόν Μαρσάν, που σάρωσε με τέσσερα χρυσά μετάλλια στην κολύμβηση, ήταν αυτός που έσβησε την Φλόγα και σήμανε το επίσημο τέλος των Αγώνων.

Και τώρα, οδεύουμε προς το Λος Άντζελες για το 2028.