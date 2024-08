Πρίγκιπας Ουίλιαμ, Κέιτ Μίντλετον και Snoop Dogg ένωσαν τις δυνάμεις τους για να συγχαρούν τους Βρετανούς αθλητές

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον συνεργάστηκαν με τον Αμερικανό ράπερ Snoop Dogg και άλλους διάσημους για ένα βίντεο συγχαρητηρίων προς την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας για τις επιτυχίες τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Κέιτ Μίντλετον, η οποία συνεχίζει να υποβάλλεται σε προληπτική χημειοθεραπεία για τον καρκίνο και έχει παραμείνει εκτός δημοσιότητας για το μεγαλύτερο μέρος του 2024, επισήμανε πως «από όλους εμάς που παρακολουθούμε από το σπίτι, συγχαρητήρια στην ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας».

Well done @TeamGB, what an incredible journey!



Every athlete showed immense dedication, heart and passion. You made us all so proud!



Here's to celebrating every triumph at @Paris2024 and looking forward to more from @ParalympicsGB later in the summer 🇬🇧🥇 pic.twitter.com/oCLz7HuuLG