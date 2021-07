Ο Pita Taufatofua επέστρεψε. Ξανά αλειμμένος με λάδι καρύδας, χωρίς μπλούζα και με την παραδοσιακή φούστα, ήταν ο σημαιοφόρος της Τόνγκα στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

Ο Taufatofua, αθλητής του τάε κβο ντο και του σκι αντοχής, τράβηξε για πρώτη φορά τα βλέμματα όλων πάνω του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016. Πέντε χρόνια μετά επιστρέφει στο Τόκιο, φορώντας ξανά την παραδοσιακή ενδυμασία της χώρας του και τραβώντας ξανά τα βλέμματα πάνω του.

Ο αθλητής είχε συμμετάσχει και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Πιονγιανγκ το 2018, εκπροσωπώντας την Τόνγκα στο σκι αντοχής. Και ναι, και εκεί είχε την ίδια ενδυμασία στην τελετή έναρξης.

Φέτος, ωστόσο, φαίνεται πως ο Taufatofua έχει λίγο περισσότερο ανταγωνισμό καθώς ανάλογη, ημίγυμνη ενδυμασία επέλεξε και ο Rillio Rio Rii, ο σημαιοφόρος του Βανουάτου. Και αυτός γεμάτος λάδι και χωρίς μπλούζα.

A proud day for all the strong women in Tonga and the Pacific. Great Job Malia Paseka and all the Tongan athletes proudly carrying the Tongan flag out into the world pic.twitter.com/WJj1TiteQa