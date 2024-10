Τοιχογραφίες ερωτικού περιεχομένου ανακαλύφθηκαν στην Πομπηία

Περίτεχνες τοιχογραφίες ερωτικού περιεχομένου ανακαλύφθηκαν μέσα σε ένα μικροσκοπικό σπίτι στην Πομπηία. Τα ευρήματα εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας για την αρχιτεκτονική του 1ου αιώνα μ. Χ., αλλά επίσης επιβεβαιώνουν τα γούστα των κατοίκων της Πομπηίας για αισθησιακή τέχνη.

Παρά το μικρό μέγεθος του, το «Σπίτι της Φαίδρας», όπως το ονόμασαν οι ερευνητές, έχει εντυπωσιάσει τους επιστήμονες με τις τοιχογραφίες «υψηλού επιπέδου» που υπάρχουν στο εσωτερικό του.

Archaeologists have uncovered a house in Pompeii known as the 'House of Phaedra.' pic.twitter.com/2LFj29oSx0

Μία από αυτές απεικονίζει τη σεξουαλική συνεύρεση μεταξύ ενός σατύρου και μίας νύμφης σε ένα κρεβάτι, ενώ βρέθηκε και μία νωπογραφία της Φαίδρας και του θετού της γιου, του Ιππόλυτου, η οποία έδωσε και το όνομα στο κτίσμα. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η Φαίδρα, δεύτερη γυναίκα του Θησέα και βασίλισσα της Αθήνας, κατηγόρησε για βιασμό τον Ιππόλυτο, αφότου εκείνος την είχε απορρίψει. Μία άλλη σκηνή παρουσιάζει δύο θεούς, πιθανότατα την Αφροδίτη και τον Άδωνι.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα κτίσματα της πόλης, το «Σπίτι της Φαίδρας» δεν ήταν χτισμένο γύρω από ένα αίθριο, όπου παραδοσιακά υπήρχε μία αυλή για τη συλλογή του νερού της βροχής, όπως συνηθιζόταν στη ρωμαίικη αρχιτεκτονική της εποχής.

Όσο για την αισθησιακή εικονογραφία, αυτή ήταν κοινότοπη στα σπίτια και τους δημόσιους χώρους της Πομπηίας, πριν την καταστροφή της ρωμαίικης πόλης το 79 μ. Χ., όταν εξερράγη ο Βεζούβιος.

Για παράδειγμα, μία από τις πιο εντυπωσιακές τοιχογραφίες που έχουν βρεθεί στην πόλη απεικόνιζε, μεταξύ άλλων, έναν τεράστιο φαλλό. Η εικόνα βρέθηκε σε ένα περίτεχνο σπίτι γνωστό ως «Οίκος των Vettii», το οποίο ανήκε σε δύο άνδρες που απελευθερώθηκαν από τη δουλεία και ανακαλύφθηκε σε αρκετά καλή κατάσταση στα τέλη του 19ου αιώνα.

Κεντρικό θέμα της τοιχογραφίας ήταν ο Πρίαπος, ο θεός της γονιμότητας και της αφθονίας, δίπλα στον οποίο υπάρχει μία ζυγαριά στην οποία ισορροπούν, από τη μία πλευρά ένα μεγάλο πέος και από την άλλη μία τσάντα γεμάτη με χρήματα, που πιστεύεται ότι συμβόλιζε τον πλούτο που είχαν συγκεντρώσει οι άνδρες.

#FrescoFriday; from #Pompeii, a wall painting depicting Phaedra confessing her love for her stepson Hippolytus as he prepares to set off on a hunt. Photographed as part of an exhibition in the Grand Palaestra at Pompeii..#Archaeology #RomanArchaeology #Italy pic.twitter.com/K9QXZjQQ7i