Τογικό νέφος «πνίγει» την Καταλονία έπειτα απο φωτιά σε βιομηχανική αποθήκη

Οι ισπανικές αρχές ζήτησαν από πάνω από 160.000 κατοίκους σε πέντε περιοχές της Καταλονίας να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω τοξικού νέφους που προκλήθηκε από φωτιά σε βιομηχανική αποθήκη.

«Αν βρίσκεστε στην πληγείσα περιοχή, παραμείνετε μέσα στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας σας», ανέφερε η Πολιτική Προστασία της Καταλονίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

L'incendi de Vilanova i la Geltrú continua actiu. Està confinat a la nau de productes per a piscines i treballem amb l'objectiu d'evitar la propagació a les naus adjacents.



No consten ferits

Hi ha 25 🚒 #bomberscat amb #GRIT #GROS #UCM mobilitzades#PLASEQCAT @emergenciescat pic.twitter.com/AbwrXBu58e