Τίτλοι τέλους μετά από 238 χρόνια για την αμερικάνικη πένα στις ΗΠΑ

Μετά από περισσότερους από δύο αιώνες κυκλοφορίας, οι ΗΠΑ αποχαιρετούν οριστικά το 1 σεντ, την αμερικάνικη πένα. Η τελευταία κόπηκε την Τετάρτη στη Φιλαδέλφεια, έξι μήνες μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να τερματίσει την παραγωγή της, επειδή το κόστος της είναι σχεδόν τετραπλάσιο από την αξία της.

Η αμερικανική νομισματοκοπία ανακοίνωσε ότι από εδώ και πέρα οι νέες πένες θα εκδίδονται μόνο σε συλλεκτικές εκδόσεις, σε περιορισμένο αριθμό και χωρίς νομισματική αξία. Παρών στη διαδικασία ήταν ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο Ταμίας των ΗΠΑ Μπράντον Μπιτς, ο οποίος κράτησε και το τελευταίο νόμισμα που σφραγίστηκε.

«Αποχαιρετούμε σήμερα την πένα, αλλά παραμένει νόμιμο χρήμα είπε ο Μπιτς. Τα τελευταία δύο νομίσματα, αυτό και το προτελευταίο. θα δημοπρατηθούν.

Αμερικάνικη πένα: Ένα κομμάτι ιστορίας

Σύμφωνα με την American Bankers Association, κυκλοφορούν ακόμη περίπου 250 δισεκατομμύρια πένες. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η συνέχιση της παραγωγής τους «δεν έχει κανένα οικονομικό νόημα». «Για πολύ καιρό η χώρα παρήγαγε πένες που μας κόστιζαν πάνω από 2 σεντ το κάθε νόμισμα. Εξαιρετικά σπατάλη» είχε γράψει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η πρώτη πέννα κόπηκε το 1787 με σχέδιο ενός ηλιακού ρολογιού, δημιουργία του Βενιαμίν Φραγκλίνου. Το 1793, η νομισματοκοπία ανέλαβε επισήμως την παραγωγή της, ενώ οι επόμενες δεκαετίες έφεραν πολλές αλλαγές: το «Flowing Hair» σχέδιο, τον αετό, το «Indian Head» και, από το 1909, το γνώριμο πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν.

Παρά την ιστορική της αξία, η πένα δεν έχει καμία πραγματική αγοραστική δύναμη, ούτε καν για τη θρυλική penny candy, που πρωτοεμφανίστηκε το 1896. Η κατάργηση της παραγωγής της αναμένεται να εξοικονομήσει 56 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για τους φορολογούμενους. Η πένα θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται όσο κυκλοφορεί, αλλά ουσιαστικά μπαίνει στο περιθώριο.

Με πληροφορίες από NBC News