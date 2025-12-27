Νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια: Τελευταία στιγμή δεν πήγε και πέμπτος μαζί τους - Εκείνος ειδοποίησε τις Αρχές

Θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα και χωρίς τις αισθήσεις τους, εντοπίστηκαν οι τέσσερις ορειβάτες που αγνοούνταν στα Βαρδούσια Όρη στη Φωκίδα.

Η πολύωρη επιχείρηση αναζήτησης, που ξεκίνησε μετά την εξαφάνισή τους από το πρωί των Χριστουγέννων, είχε τραγική κατάληξη.

Οι τέσσερις ορειβάτες- τρεις άνδρες και μία γυναίκα- είχαν ξεκινήσει από το χωριό «Αθανάσιος Διάκος» για ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο, ενώ το όχημά τους είχε εντοπιστεί νωρίτερα.

Η τετραμελής ομάδα με τους ορειβάτες, ξεκίνησε το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Αργά το απόγευμα χάθηκαν τα ίχνη τους, με φίλο τους που δεν τους ακολούθησε τελικά στην εκδρομή, να ειδοποιεί άμεσα τις Αρχές.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες, ορειβατικές ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, drone και ελικόπτερο.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, με πολύ χιόνι, παρά τις καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν.

Οι διασώστες εντόπισαν τους τέσσερις ορειβάτες σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, καθώς καταπλακώθηκαν αιφνιδιαστικά από χιονοστιβάδα. Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων τους, επρόκειτο για έμπειρους ορειβάτες.

Πρόκειται για ένα σημείο με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές. Έμπειροι ορειβάτες και διασώστες εξηγούν ότι ακόμα και ένας μικρός θόρυβος ή μια φωνή μπορεί να πυροδοτήσει μια μεγάλη χιονοστιβάδα, όταν το χιόνι είναι φρέσκο και ασταθές.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας, Κωνσταντίνος Μαστροκωστόπουλος, στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», από νωρίς το πρωί είχαν ξεκινήσει οι δυνάμεις για την προσέγγιση του σημείου όπου βρέθηκαν οι τέσσερις ορειβάτες, ενώ ζήτησαν και τη συνδρομή ελικοπτέρου για τη μεταφορά τους, λόγω της μεγάλης απόστασης από τον πλησιέστερο δρόμο.

«Βρίσκονται σε ένα σημείο που για να πλησιάσουμε στον κοντινότερο δρόμο είναι αρκετά μεγάλη απόσταση και όταν υπάρχουν και τα φορεία, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα είναι», είπε.

Καθοριστική βοήθεια προσφέρει επίσης, ομάδα έμπειρων ορειβατών «που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην περιοχή», τόνισε.

Για τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης, τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή και τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσίγκας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», «τέσσερις συνάνθρωποί μας ξεκίνησαν για ορειβασία στην περιοχή των Βαρδουσίων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται πως αποπροσανατολίστηκαν».

Όπως εξήγησε, το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες πιθανότατα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία. «Οι συνθήκες λόγω υψομέτρου και έντονου ανάγλυφου ενδεχομένως τους ανάγκασαν να χάσουν τον προσανατολισμό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν»,τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το φρέσκο χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες χιονιού. «Κάποιος άνεμος μπορεί να οδήγησε μεγάλο όγκο χιονιού στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκαν», πρόσθεσε ο ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Aναφορικά με το έαν ήταν έμπειροι ορειβάτες σημείωσε ότι ορισμένοι είχαν ανέβει στην κορυφή, ωστόσο το χιόνι που είχε πέσει, είχε κάνει πολύ δύσκολο το να βρουν τα μονοπάτια.

Τέλος, μιλώντας για την επιχείρηση εντοπισμού δήλωσε: «Υπήρχαν και κάποιες καλύβες, αλλά δεν εντοπίστηκαν εκεί. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των drones, του ελικοπτέρου, αλλά και έμπειρων συναδέλφων από τρείς ορειβατικές ομάδες και από τέσσερις ΕΜΑΚ μπορέσαμε να τους εντοπίσουμε».

