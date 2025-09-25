O Τραμπ έφτιαξε την «προεδρική Λεωφορό της Δόξας» με το «πορτρέτο» του Μπάιντεν να ξεχωρίζει

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε μια «προεδρική Λεωφόρο της Δόξας» κατά μήκος ενός διαδρόμου έξω από τη δυτική πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

Η βοηθός του Αμερικανού προέδρου και σύμβουλος επικοινωνίας Μάργκο Μάρτιν, δημοσίευσε ένα βίντεο όπου φαίνονται ασπρόμαυρα πορτρέτα προέδρων σε χρυσές κορνίζες κατά μήκος της του διαδρόμου.

Η εικόνα που επιλέχθηκε για έναν πρώην πρόεδρο, ωστόσο, ξεχωρίζει. Ο λόγος για τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αντί για πορτρέτο εκπροσωπείται από μια φωτογραφία της υπογραφής του από μια αυτόματη πένα (autopen).

Ο Τραμπ έχει εμμονή με τη χρήση της αυτόματης πένας από τον Μπάιντεν, όπως είχε αναφέρει το CNN, και τον Ιούνιο διέταξε έρευνα για τις πράξεις και τη χρήση του, σε υπόμνημα όπου επικαλείται την «γνωστική παρακμή» του Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν τότε απέρριψε τους ισχυρισμούς στο υπόμνημα, δηλώνοντας: «Να είμαι ξεκάθαρος: εγώ έλαβα τις αποφάσεις κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου. Εγώ έλαβα τις αποφάσεις για τις χάρες, τα εκτελεστικά διατάγματα, τη νομοθεσία και τις προεδρικές διακηρύξεις. Οποιαδήποτε υπόνοια ότι δεν το έκανα είναι γελοία και ψευδής.»

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως υπαινιχθεί ότι μια εικόνα της αυτόματης πένας θα αντικαθιστούσε το πορτρέτο του προκατόχου του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αποκαλύψει τα σχέδιά του για τα πορτρέτα μερικές εβδομάδες νωρίτερα, σε συνέντευξη στο The Daily Caller, ισχυριζόμενος ότι δεν θα αντιμετωπιστούν όλοι οι πρόεδροι με τον ίδιο τρόπο. Όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρχει πορτρέτο του Μπάιντεν, ο Τραμπ είπε: «Θα βάλουμε μια φωτογραφία του autopen.».

Το υπόμνημα του Τραμπ τον Ιούνιο κάλεσε τον νομικό σύμβουλο του προέδρου, σε συνεννόηση με τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι και άλλους επικεφαλής υπηρεσιών, να ερευνήσει εάν «ορισμένα άτομα συνωμότησαν για να εξαπατήσουν το κοινό σχετικά με την πνευματική κατάσταση του Μπάιντεν και άσκησαν αντισυνταγματικά τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του Προέδρου.»

Το υπόμνημα διατάζει επίσης η έρευνα να περιλαμβάνει «οποιαδήποτε δραστηριότητα, συντονισμένη ή μη, που αποσκοπούσε στο να αποκρύψει σκόπιμα από το κοινό πληροφορίες σχετικά με τη σωματική και πνευματική υγεία του Μπάιντεν» και «τυχόν συμφωνίες μεταξύ συνεργατών του Μπάιντεν να χαρακτηρίζουν ψευδώς ως πλαστά τα καταγεγραμμένα βίντεο της γνωστικής του ανικανότητας.»

Ο Τραμπ έχει επίσης ζητήσει αναθεώρηση «των πολιτικών εγγράφων για τα οποία χρησιμοποιήθηκε το autopen, περιλαμβανομένων των χορηγήσεων χάριτος, εκτελεστικών διαταγμάτων, προεδρικών υπομνημάτων ή άλλων πολιτικών αποφάσεων.» Οι σύμβουλοι του Μπάιντεν έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε συντονισμένη προσπάθεια απόκρυψης της επιδείνωσης της κατάστασής του τα τελευταία χρόνια της προεδρίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One τον περασμένο Μάρτιο, ο Τραμπ δήλωσε για το autopen: «Εγώ δεν το χρησιμοποιώ ποτέ.»

«Δηλαδή, μπορεί να το χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για να στείλουμε σε κάποιο νέο άτομο ένα γράμμα, γιατί είναι ευχάριστο … Αλλά να υπογράφει χάρες και όλα αυτά που υπέγραψε (ο Μπάιντεν) με autopen είναι ντροπή», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ είχε ήδη μετακινήσει πορτρέτα άλλων προέδρων, συμπεριλαμβανομένων του Μπαράκ Ομπάμα και του Τζορτζ Γ. Μπους, και είχε αντικαταστήσει το πορτρέτο της πρώην πρώτης κυρίας Χίλαρι Κλίντον με ένα δικό του. Είχε επίσης ξεκινήσει την αναμόρφωση του Κήπου των Ρόδων του Λευκού Οίκου νωρίτερα το καλοκαίρι, στρώνοντας το γρασίδι με μάρμαρο και πέτρινες πλάκες, προσθέτοντας νέο φωτισμό και ηχεία για τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Η νέα διαρρύθμιση τύπου «βεράντας» θυμίζει το Μαρ-α-Λάγκο, όπου ο Τραμπ δειπνεί σε εξωτερικό χώρο τα Σαββατοκύριακα που λείπει από την Ουάσιγκτον, και έχει ήδη ονομαστεί «Rose Garden Club».

Οι καλοκαιρινές ανακαινίσεις του Τραμπ στον Κήπο των Ρόδων σηματοδοτούν την τελευταία εκδοχή ενός χώρου που εξελίσσεται με τον καιρό.

Ο Τραμπ έχει προγραμματιστεί να φιλοξενήσει δείπνο του «Rose Garden Club» το βράδυ της Τετάρτης, στο οποίο θα παραστούν μέλη του υπουργικού συμβουλίου και ανώτερα στελέχη του Λευκού Οίκου, όπως δήλωσε αξιωματούχος στον CNN. Η εκδήλωση θα είναι η πρώτη ευκαιρία για τους καλεσμένους να δουν τη νέα προσθήκη του προέδρου στην κιονοστοιχία της Δυτικής Πτέρυγας.

