Βασιλιάς Κάρολος: Με Ουίλιαμ και Κέιτ στο πλευρό του περπάτησε προς τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ και η βασιλική οικογένεια μετέβησαν πεζή την Πέμπτη στη λειτουργία των Χριστουγέννων, λίγες ώρες πριν από το ετήσιο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του προς το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κινείται θεματικά γύρω από την έννοια του προσκυνήματος.

Ο Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα περπάτησαν μέχρι τον ναό της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής, στο ιδιωτικό κτήμα του μονάρχη στο Σάντριγχαμ, συνοδευόμενοι από τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ, καθώς και τα παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σαρλότ και τον πρίγκιπα Λούις, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας.

Το Σάντριγχαμ βρίσκεται περίπου 160 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου. Η ομιλία του βασιλιά, ωστόσο, ηχογραφήθηκε στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, το ιστορικό μνημείο που είναι συνδεδεμένο με στέψεις και βασιλικούς γάμους εδώ και περισσότερο από μία χιλιετία.

Το προηχογραφημένο μήνυμα μεταδίδεται παραδοσιακά στις 3 μ.μ. και το παρακολουθούν εκατομμύρια τηλεθεατές στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Κοινοπολιτεία, την ένωση 56 ανεξάρτητων κρατών, τα περισσότερα εκ των οποίων διατηρούν ιστορικούς δεσμούς με τη Βρετανία. Πρόκειται για μία από τις λίγες δημόσιες παρεμβάσεις του μονάρχη όπου διατυπώνει προσωπικές θέσεις χωρίς κυβερνητική καθοδήγηση, με έντονο συχνά θρησκευτικό πλαίσιο και αναφορές στην επικαιρότητα.

Η φετινή ομιλία έρχεται δύο εβδομάδες μετά από τηλεοπτική εμφάνιση του 77χρονου βασιλιά, στην οποία ανέφερε ότι οι γιατροί του του μετέφεραν «καλά νέα» και πως το νέο έτος αναμένεται να μειωθεί η ένταση της θεραπείας του για καρκίνο. Ο Κάρολος διαγνώστηκε στις αρχές του 2024 με μορφή καρκίνου που δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ενώ τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αναφέρουν ότι η θεραπεία περνά πλέον σε «προληπτική φάση» και η πορεία του θα παρακολουθείται.

Πέρυσι, ο βασιλιάς είχε ηχογραφήσει το μήνυμα σε παρεκκλήσι του Φίτσροβια, που συνδέεται με το παλαιό νοσοκομείο Middlesex, τιμώντας εργαζόμενους στη φροντίδα και ευχαριστώντας τους γιατρούς και νοσηλευτές που τον στήριξαν μετά τη διάγνωση. Η φετινή ομιλία είναι η τέταρτη χριστουγεννιάτικη από τότε που ανέλαβε τον θρόνο, μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ τον Σεπτέμβριο του 2022.

Με πληροφορίες από Associated Press